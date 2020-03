Disney présentera le nouveau documentaire sur les Beatles en septembre!

Pendant des années, un tas de joyaux cachés du Quatuor de Liverpool, que nous apprécions bien sûr tous. Cependant, l’un des Saint-Graal des Beatles a été oublié pendant longtemps, le documentaire du projet Revenir,

où nous pouvons voir l’un des derniers efforts de John, Paul, George et Ringo pour faire de la musique ensemble. Bien qu’il soit sorti dans les films et y soit disponible – de manière illégale, jiar jiar – Nous espérons vivement que quelqu’un est venu le sauver pour le montrer au monde avec la qualité d’image actuelle, et heureusement nous ne sommes rien pour le voir restauré et le tout.

L’année dernière, le réalisateur Peter Jackson –Qui nous nous souvenons tous pour King Kong et El Hobiit– a annoncé avec hype et cymbale qu’il travaillait sur un documentaire Fab Four intitulé The Beatles: Get Back and pour cela, je sauverais une grande partie du matériel Michael Lindsay-Hogg filmé en 1970 lors des sessions d’enregistrement de l’album que nous connaissons tous sous le nom de Let It Be. Mais au-delà, ils nous montreront que tout ce que nous savons sur ces années des Beatles est très différent parce que Nous verrons des images inédites de la dynamique, de la chaleur, de la camaraderie et de l’humour de la réalisation de cet album par le groupe légendaire et leur dernier concert live en groupe: la performance emblématique sur le toit de Savile Row à Londres.

Maintenant Disney a annoncé son partenariat avec Jackson et Apple Corps. être le distributeur officiel du film dans le monde. Et pour tous les fans du groupe, nous avons des nouvelles, car ilLe film sortira le 4 septembre aux États-Unis et au Canada. Bien que ce soit excellent, malheureusement, il n’y a toujours pas de date exacte pour la première dans les autres salles de cette planète, nous devrons donc attendre un peu.

Cela a été annoncé par le PDG de Disney, Bob Iger, qui a dit que c’était une véritable odyssée d’acquérir les droits de porter ce film des Beatles sur grand écran, mais tout le monde dans l’entreprise est heureux d’avoir cet énorme honneur: “Aucun groupe n’a eu le genre d’impact dans le monde que les Beatles ont eu, et ce documentaire est un siège au premier rang pour voir le fonctionnement interne de ces créateurs de génie à un moment crucial de l’histoire de la musique, avec un spectaculaire contenu restauré qui semble avoir été filmé hier. Je suis moi-même un grand fan, donc je ne pourrais pas être plus heureux que Disney puisse partager le génial documentaire de Peter Jackson avec le public en septembre. »

Bien sûr, les autres membres du groupe sont également impliqués, Paul McCartney et Ringo Starr. Sir Paul a dit: «Je suis tellement heureux que Peter ait approfondi nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble. L’amitié et l’amour entre nous se rapprochent et me rappellent le temps incroyablement beau que nous avons vécu. » Pour sa part, le cher Ringo a mentionné que Jackson reflète parfaitement ce qu’il a vécu avec ses compagnons: “J’ai hâte de voir ce film. Peter est génial et c’était génial de voir tout ce contenu. Nous étions des heures et des heures à rire et à jouer de la musique, pas du tout comme la version qui est sortie. Il y avait beaucoup de joie et je pense que Peter va le montrer. Je pense que cette version sera beaucoup plus paisible et aimante, comme nous l’étions vraiment. ”