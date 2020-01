Disturbed lance un nouveau clip pour “Hold On To Memories”

PERTURBÉ a sorti un nouveau clip pour la chanson “Accrochez-vous aux souvenirs”. Le clip a été réalisé par Matt Mahurin, qui a précédemment réalisé PERTURBÉc’est “Le son du silence” Clip musical. Le groupe avait auparavant publié un visuel pour la même piste.

“Accrochez-vous aux souvenirs”Le message est puissant et universel: tant que vous gardez la mémoire de quelqu’un avec vous, un morceau d’entre eux est toujours vivant. Le message arrive également à point nommé, beaucoup faisant le bilan de l’année et de la décennie écoulées.

Pendant PERTURBÉEn direct, le groupe interprète la chanson avec un collage vidéo de ses souvenirs préférés, avec des photos et des vidéos de leurs amis et familles, ici et ailleurs. Pendant cette partie de chaque spectacle, chanteur principal David Draiman demande à la foule de créer activement ces souvenirs: “Les gens qui nous ont quittés ne sont jamais complètement partis. Ils restent dans notre mémoire, et j’encourage chacun de vous à vivre chaque jour de votre vie comme si c’était le dernier jour de votre la vie, faire des souvenirs qui durent pour toujours avec les gens que vous aimez et aimez. Faites briller votre lumière sur ce monde, tout le monde. Créez des souvenirs qui dureront pour toujours et traverseront l’obscurité. ” Ce message se reflète également dans les paroles de la chanson: “Alors maintenant, allez faire les meilleures choses de la vie / Apportez le combat dans ce monde pendant que vous le pouvez / Tirez le meilleur parti du reste de votre vie / Éclairez votre lumière sur ce monde pendant que vous le pouvez / Et garder les souvenirs / Tenir à chaque instant / Pour les garder en vie. “

Septembre dernier, PERTURBÉc’est “Pas plus” atterri à la position n ° 1 sur Panneau d’affichageLe tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs. La piste, qui était le troisième single de l’album 2018 du groupe “Évolution”, marqué PERTURBÉest le septième numéro 1 consécutif du classement.

Chacun des PERTURBÉLes sept derniers singles ont atteint le n ° 1 sur Mainstream Rock Songs, un exploit inégalé par aucun artiste.

PERTURBÉ a un total de 10 chansons rock n ° 1 Mainstream. PROLONGATION DE TROIS JOURS détient le record avec 15 n ° 1, suivi de SHINEDOWN à 14 ans et VAN HALEN avec 13.



