Disturbed publie un clip pour la version en direct de «Hold On To Memories»

PERTURBÉ a publié le clip officiel de “Accroche-toi aux souvenirs (en direct)”, une version live du dernier single du groupe “Évolution”, qui fait actuellement partie du Top 15 d’Active Rock Radio.

Demain, PERTURBÉ célébrera le 20e anniversaire de son premier album “La maladie”. Pour commémorer la marque de deux décennies, le groupe sortira une édition vinyle spéciale de l’album. Cette édition limitée de “La maladie” sera pressé sur un vinyle de couleur “Black Cloud” et disponible le 10 juillet, quelques jours avant la première date américaine sur le groupe. “La tournée du 20e anniversaire de la maladie”.

PERTURBÉ chanteur David Draiman Raconté Conséquence du son sur la fabrication de “La maladie” album: “Ce fut la première période de vraiment mettre nos créations à travers ce niveau d’enregistrement, et d’entendre enfin ces chansons que nous avions joué sur le côté sud de Chicago pendant quelques années – pour enfin avoir la chance de les diffuser en tant que les enregistrer et les utiliser comme un outil de marketing, c’est ce que je regarde vraiment en arrière. C’était la partie passionnante. Cette première période de création pour ces chansons était vraiment unique. “

“La tournée du 20e anniversaire de la maladie” débutera le 15 juillet à Maryland Heights, Missouri, frappant des amphithéâtres avant de se terminer le 12 septembre à Auburn, Washington. TACHÉ et MAUVAIS LOUPS servira d’invités spéciaux lors de la visite.

En 2010, PERTURBÉ a célébré le dixième anniversaire de la sortie de “La maladie” en le rééditant avec des faces B exclusives et des illustrations étendues, ainsi qu’une toute première édition de vinyle.

Sorti le 7 mars 2000, “La maladie” est PERTURBÉalbum le plus vendu à ce jour, grâce à des singles à succès tels que “Stupify”, “Voix” et “Tomber malade”.

Septembre dernier, PERTURBÉc’est “Pas plus” atterri à la position n ° 1 sur Panneau d’affichageLe tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs. La piste, qui était le troisième single de l’album 2018 du groupe “Évolution”, marqué PERTURBÉest le septième numéro 1 consécutif du classement.

Chacun des PERTURBÉLes sept derniers singles ont atteint le n ° 1 sur Mainstream Rock Songs, un exploit inégalé par aucun artiste.

PERTURBÉ a un total de 10 chansons rock n ° 1 Mainstream. PROLONGATION DE TROIS JOURS détient le record avec 15 n ° 1, suivi de SHINEDOWN à 14 ans et VAN HALEN avec 13.



