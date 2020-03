Divulgation annonce des DJ sets de dernière minute à Londres et à Manchester

La divulgation a annoncé les détails de deux sets de DJ britanniques de dernière minute à Londres et à Manchester. Le duo de production, composé des frères Howard et Guy Lawrence, se produira respectivement aux salles Werkhaus de Londres et YES de Manchester les 13 et 14 mars. Les billets seront mis en vente à 10h le 11 mars. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur les dates.

La nouvelle des dates de Disclosure à Londres et à Manchester survient après le retour du duo le mois dernier avec leur première nouvelle musique depuis 2018. Après avoir partagé le nouveau morceau ‘Ecstasy’, ils l’ont suivi avec ‘Tondo’ et ‘Expressing What Matters’.

‘Tondo’, qui s’inspire de l’artiste camerounais de funk, jazz et disco Eko Roosevelt, ‘Tondoho Mba’, et du morceau disco soulful, ‘Expressing What Matters’, extrait de la chanson à succès de Boz Scaggs, Grammy Award, Lowdown

“Nous voulions essayer de nous concentrer sur les merveilleuses voix d’accompagnement qui imprègnent l’original et lui donnent une telle âme”, a déclaré le duo sur Twitter à propos du single de Scaggs de 1976. “Ils ont fini par être le point focal … haché et biaisé à leur limite.”

Pour ‘Tondo’, les producteurs se sont tournés vers l’artiste funk, jazz et disco Eko Roosevelt, qui a enregistré au milieu des années 70 et au début des années 80. Sa chanson optimiste, «Tondoho Mba», est largement échantillonnée dans le nouveau single. “Au cours des dernières années, nous avons exploré de plus en plus de genres de musique africains”, a déclaré le couple dans leur communiqué de presse. “Si ce morceau est quelque chose, il est rapide, percutant et surtout … amusant.”

Disclosure a également déclaré à propos d’Ecstasy: «Cette chanson a vu le jour début 2019 lors d’une session d’écriture chez Guy à Londres. Nous étions curieusement en train de découper des échantillons de divers disques disco et soul des années 70 quand tout à coup, ‘Fantasy’ d’Aquarium Dream nous a donné exactement ce que nous recherchions. Cette chanson est entièrement conçue pour mettre un être humain debout et directement sur la piste de danse. »

Mis à part un camée sur deux titres de Khalid – «Talk» de 2019 et «Know Your Worth» de 2020 – «Ecstasy» est le premier morceau de nouveau matériel que les frères ont publié depuis leur EP 2018 «Moonlight».

Mis à part leurs nouveaux DJ sets à Londres et à Manchester, la divulgation a déjà été confirmée pour un certain nombre de spectacles ce printemps et cet été, y compris des apparitions à Coachella, Primavera Sound et Lovebox.

Écoutez le meilleur de la divulgation sur Apple Music et Spotify.