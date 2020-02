Divulgation de retour avec le single «Ecstasy» inspiré du disco

Le duo électronique britannique Disclosure est de retour, avec un nouveau morceau «Ecstasy» alimenté par le disco, qui présente un échantillon du morceau soul classique d’Aquarian Dream «Fantasy».

Le morceau house, principalement instrumental et propulsif, comprend également la ceinture de signature de l’icône Northern Soul et du chanteur Aquarian Dream, Gloria Jones, tout au long de la piste.

“Cette chanson a vu le jour début 2019 lors d’une session d’écriture chez Guy à Londres”, ont déclaré les frères Howard et Guy Lawrence dans un communiqué de presse. «Nous étions curieusement en train de découper des échantillons de divers disques disco et soul des années 70 lorsque soudainement,‘ Fantasy ’de Aquarian Dream nous a donné exactement ce que nous recherchions. Cette chanson est entièrement conçue pour mettre un être humain debout et directement sur la piste de danse. »

Parallèlement aux influences disco et funk, ‘Ecstasy’ voit Disclosure revenir à ses racines profondes, avec des riffs de synthé et des basses palpitantes.

‘Ecstasy’ marque la deuxième nouvelle piste du duo cette année. Ils avaient précédemment fait équipe avec le crooner R&B Khalid sur le infectieux “Know Your Worth”, plus tôt ce mois-ci.

En plus de son travail avec Disclosure, Guy Lawrence est entré dans le sien, prêtant sa production à d’autres artistes, comme Sam Smith couverture de «I Feel Love» de Donna Summer. Les deux artistes avaient auparavant concocté de la magie des graphiques sur le «Latch» en 2012.

Lawrence a également contribué à la production de la sortie posthume de Mac Miller, Circles on the future bass cut, «Blue World».

Bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles officielles d’un nouvel album, les fans attendent avec impatience un nouveau projet du duo après leur dernier EP, Moonlight en 2018.

En août, le duo a révélé dans l’émission de radio Triple J Drive qu’il avait écrit «plus de 100 chansons», tout en travaillant sur leur nouvel album.

La semaine dernière, le 21 février, le couple a annoncé aux fans qu’ils reviendraient «très bientôt» et a promis de nouveaux contenus et des concerts en direct à l’avenir.

Parallèlement à la sortie de leur nouveau morceau de retour, les frères ont également déposé un nouveau mix diffusé en direct sur YouTube, appelé le mix «Kitchen Sink» qui peut être diffusé en direct ici.

