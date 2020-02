Divulgation lance un nouveau rôle appelé “Ecstasy”

Des eaux à la malédiction gitane! Les frères Howard et Guy Lawrence sont responsables d’être juste lundi et nous voulons faire la fête … Comme promis il y a quelques jours, en annonçant qu’ils reviendront “très bientôt” avec de la nouvelle musique et une tournée mondiale, Disclosure vient de lancer une chanson qui vous mettra sûrement d’humeur à aller danser avec vos amis. Le nouveau rola est appelé “Ecstasy” dans le cadre de son plus récent Kitchen Mix.

“Ecstasy” est la première chanson depuis 2018, quand ils ont sorti les chansons “Ultimatum”, “Moonlight”, “Love Can Be So Hard” et “Where Angels Fear To Tread” qui se termineraient dans leur dernier EP Moonlight. Le meilleur de tous, c’est que Cette nouvelle chanson semble faire partie d’un nouveau LP, quelque chose que nous n’avons pas vu depuis Caracal 2015. Poursuivant avec son son club, “Ecstasy” présente un extrait de “Fantasy”, la chanson principale du deuxième album du groupe soul des années 70 Aquarium Dream, avec la voix de Gloria Jones entre sons pulsés et synthétiseurs.

Dans un communiqué, Disclosure a déclaré à propos de la nouvelle chanson: «Cette chanson est née début 2019 lors d’une session d’écriture chez Guy à Londres. Curieusement, nous étions en train de collecter des échantillons de plusieurs albums de l’album et de la soul des années 70 quand, tout à coup, “Fantasy” d’Aquarium Dream nous a donné exactement ce que nous recherchions. Cette chanson est entièrement faite pour qu’un être humain se lève et directement sur la piste de danse. » Écoutez-le ici:

En parlant de leur nouveau projet et de l’indice qu’ils viennent de nous donner, les frères ont dit: «Bonjour à tous… nous sommes revenus! Nous travaillons dur en studio depuis longtemps et nous avons de très bonnes nouvelles pour vous TRÈS bientôt… restez à l’écoute de tous nos réseaux sociaux pour suivre. De plus, cette année, nous allons jouer beaucoup de spectacles partout dans le monde et j’ai hâte de les revoir tous! »