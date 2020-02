Divulgation Partager la nouvelle chanson «Ecstasy»: écouter

La divulgation est de retour avec une nouvelle chanson. Le duo a créé «Ecstasy» lors de son live «Kitchen Mix» sur YouTube. Écoutez-le ci-dessous.

Howard et Guy Lawrence ont déclaré dans un communiqué:

Cette chanson a vu le jour début 2019 lors d’une session d’écriture à

Maison de Guy à Londres. Nous découpions curieusement des échantillons de

divers disques disco et soul des années 70 quand, soudain, «Fantasy»

Aquarium Dream nous a donné exactement ce que nous recherchions. Cette

la chanson est faite entièrement pour amener un être humain à ses pieds et directement

à la piste de danse.

Les dernières sorties de Disclosure sont Moog for Love EP de 2016 et Caracal de 2015. En 2018, ils ont partagé plusieurs nouvelles chansons. Et, plus tôt cette année, ils ont collaboré avec Khalid sur le morceau «Know Your Worth».

