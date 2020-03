Dixie Chicks annonce un nouvel album Gaslighter, partage une vidéo pour une nouvelle chanson: Regarder

Les Dixie Chicks sont de retour. Le trio country a partagé «Gaslighter», sa première nouvelle chanson en plus d’une décennie. Ci-dessous, regardez le clip vidéo d’accompagnement, réalisé par Seanne Farmer. “Gaslighter” est la chanson-titre de l’album de retour tant attendu du groupe, produit par Jack Antonoff, qui sort le 1er mai (via Columbia). Découvrez la couverture de l’album, ainsi que la nouvelle interview du trio avec Zane Lowe sur Beats 1 d’Apple Music, ci-dessous.

Le dernier album studio de Dixie Chicks était Taking the Long Way de 2006. Après avoir visité ce disque, ils ont pris une pause pendant laquelle la chanteuse Natalie Maines a sorti un album solo (Mother de 2013) et les soeurs Emily Strayer et Martie Maguire ont formé le duo de bluegrass Court Yard Hounds. Les Dixie Chicks se sont réunis pour des tournées en 2013 et 2016. Cette dernière tournée a été documentée sur l’album live 2017 DCX MMXVI Live, mettant en vedette leur vision des «Daddy Lessons» de Beyoncé (qui a échantillonné leur single de 2002 «Long Time Gone»).

Lisez la revue dominicale de Pitchfork sur la maison des Dixie Chicks.

.