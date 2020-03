DJ ASHBA signe avec EDGEOUT Records / Universal Music Group

Le producteur, auteur-compositeur et artiste d’enregistrement multiplatinum de renommée mondiale DJ ASHBA vient de signer un accord avec EDGEOUT Records / Universal Music Group / UMe.

Au cours des deux dernières décennies, l’artiste a collaboré avec certains des plus grands noms de la musique, notamment Guns N ’Roses, Motley Crue, Neil Diamond et Drowning Pool. ASHBA, qui est un membre fondateur du groupe de hard rock à front Nikki Sixx Sixx: A.M., A également annoncé qu’il travaillait sur de la nouvelle musique.

ASHBA, qui a été le guitariste principal de Guns N ’Roses de 2009 à 2015, s’est d’abord fait connaître avec son groupe Beautiful Creatures, qu’il a fondé aux côtés du chanteur de Bango Tango Joe Lesté. Leur premier album éponyme de 2001 a été produit par Marilyn Manson et leur a valu une place sur le Ozzfest Tour. Peu de temps après, ASHBA a commencé son partenariat musical avec le bassiste de Mötley Crüe Nikki Sixx.

Ensemble, le duo a commencé à produire et à écrire, en travaillant avec des artistes comme Drowning Pool et l’auteure-compositrice-interprète norvégienne Marion Raven. En 2007, les deux artistes ont fondé le groupe Sixx: A.M, et ont depuis sorti sept albums studio, dont The Heroin Diaries Soundtrack – le compagnon musical de l’autobiographie de Sixx en 2007. ASHBA est également crédité en tant que co-auteur du neuvième album studio de Mötley Crüe, Saints Of Los Angeles en 2008.

Lorsqu’il n’est pas dans le studio, l’ASHBA basé à Las Vegas passe son temps en tant qu’entrepreneur et conseiller créatif et sert de fondateur et PDG d’ASHBA Enterprises. Son agence de design et de création, ASHBA Media, compte une variété de clients dans les secteurs de l’hôtellerie et du divertissement, dont le Cirque de Soliel, basé à Vegas. L’agence crée des accessoires personnalisés de pointe et des environnements thématiques pour des événements et des expositions à travers le monde.

Grâce à ses années d’expérience dans l’écriture, la tournée et le développement de sa propre marque dans l’industrie du divertissement, ASHBA sera certainement un atout majeur pour EDGEOUT Records, qui met un accent particulier sur le développement des artistes.

“Au cours des deux dernières années, je me suis retrouvé à traverser une transformation musicale … presque une évolution que vous pourriez dire”, a déclaré ASHBA dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée.

«J’ai laissé libre cours à ma créativité sans essayer de la restreindre pour qu’elle soit conforme à un genre particulier. J’ai trouvé tout le voyage très libérateur et aussi très excitant. Cela m’a permis d’expérimenter de nouveaux sons et compositions qui traversent les frontières de plusieurs genres musicaux, de créer quelque chose de si unique et passionnant que j’ai hâte de le partager avec le monde »!

Visitez le site officiel de DJ ASHBA ici.