DJ Matoma prétend lancer la première tournée mondiale «Carbon-Removing»

L’année dernière, Coldplay a annoncé qu’elle arrêterait de faire des tournées en raison de préoccupations environnementales. Maintenant, Norweigan DJ Matoma prétend avoir la réponse.

Matoma s’est associé à la société climatique CHOOOSE pour faire de sa prochaine tournée américaine un événement neutre en carbone. Le DJ norvégien affirme qu’il est le premier artiste international à réduire ses émissions lors d’une tournée en utilisant le rabattement du carbone.

Matoma est bien connu pour son plaidoyer pour le climat. En 2018, il a annoncé une tournée musicale positive pour le climat en Europe. La tournée a obtenu la certification des Nations Unies en tant que programme «Climate Neutral Now».

Matoma va maintenant répéter ce succès pour la partie américaine de sa tournée. La tournée mettra en œuvre des mesures pour réduire les émissions de carbone à l’échelle locale. Mais c’est aussi la première tournée musicale où les émissions inévitables seront compensées par l’élimination du carbone.

Matoma dit qu’il travaille avec l’organisation pour calculer l’empreinte carbone de la tournée et explorer des moyens de minimiser l’effet.

«Nous sommes ravis de supprimer le carbone restant avec nos partenaires en Finlande et de continuer à trouver de nouvelles méthodes et technologies pour résoudre ce problème mondial», déclare Tom Lagergren, AKA Matoma.

Alors, comment ça marche exactement? C’est là que le partenariat avec CHOOSE entre en jeu.

Les émissions inévitables seront surcompensées et compensées par des projets de capture et de stockage de carbone en Finlande. Les émissions de cette tournée réduiront deux fois plus que l’empreinte initiale, éliminant 20 tonnes de CO2 de l’air.

En plus d’éliminer les émissions inévitables, Matoma a également une liste de contrôle pour les tournées vertes.

La liste de contrôle est conçue pour réduire les émissions lors des tournées en établissant des directives pour l’équipage. Il s’agit notamment de repas végétariens, en utilisant les transports en commun dans la mesure du possible et en réservant dans des hôtels durables. Les produits de consommation et de recyclage d’électricité en tournée figurent également sur la liste de contrôle.

La tournée Matoma aux États-Unis commence à Austin, au Texas, le 16 janvier. Les billets pour la tournée climat positif sont maintenant disponibles sur le site officiel de Matoma.