Djibril Cissé, le joueur qui est passé de «Miracle of Istanbul» pour être un célèbre DJ

L’anthologie de personnages éminents et importants qui ont donné un tour total à leur vie vient d’ajouter un nouveau chapitre et cette fois, nous devons nous rappeler le célèbre Djibril Cissé, Footballeur français qui s’est distingué pour avoir remporté le Ligue des champions avec lui Liverpool, atteindre le «Miracle d’Istanbul» avant le AC Milan, ses coiffures folles et ses tatouages ​​… et aujourd’hui, il est déjà un célèbre DJ dans La France Qui aime animer les soirées les plus folles. Un personnage entier.

Qui était Djibril Cissé?

Djibril Cissé Il était l’un des joueurs de football les plus remarquables de La France à la fin des années 90 et au début du millénaire. Après être apparu dans le Auxerre de France et montrer ses grandes compétences de buteur, il a été sélectionné national et portait le mythique «9», qu’il pouvait défendre avec honneur bien qu’il ne soit pas le meilleur de tous.

Après cela, Liverpool a payé 20 millions d’euros pour sa signature et il convient de noter qu’à cette époque, il s’agissait d’une somme exorbitante, il a donc dû payer au tribunal ce prix. Il était seulement 2 saisons, a marqué 24 buts en 79 matchs, était dans le «Miracle» d’Istanbul » où il a marqué l’une des pénalités de ce jour-là, il a remporté le Ligue des champions puis est allé à l’Olympique de Marseille.

Cissé s’éteint progressivement et c’est que les Français ont commencé à prendre plaisir aux fêtes, plus à celles qui se sont terminées jusque tard dans la nuit, donc sa performance était en baisse et avec lui, il a eu des problèmes sur le terrain.

La retraite et sa «transformation»

Il a été blessé plusieurs fois. Il a passé des mois hors du terrain, a diminué sa carrière après cela et sans plus de possibilités, En 2017, il a décidé de suspendre les bottines pour céder la place à une autre étape de sa vie, car les parties étant toujours là pour lui, il en a profité et c’est à partir de là que Il est devenu DJ.

Avec 1,2 million de followers sur Instagram, une réputation de footballeur qui l’accompagnera malgré tout et un talent né pour faire de la musique, Djibril Cissé a commencé sa carrière en tant que DJ Et ça s’est bien passé, car il a performé dans de bons endroits, est l’un des plus célèbres de France et sa carrière est en progression.

Il pouvait briller et «manger le monde» à l’époque, mais les blessures et les fêtes ont diminué sa carrière. Il a partagé un dressing avec Zinedine Zidane, Thierry Henry, c’était9 ′ du «Galo» combiné et bien qu’il ait eu de bons passages, il ne pouvait pas en donner plus.