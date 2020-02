Doc On, artiste de jazz et fondateur de A&M, Herb Alpert se rend au cinéma

Ce printemps, un nouveau long métrage documentaire présentera la vie et le travail de Herb Alpert – fondateur d’A & M Records, légendaire trompettiste et chanteur et visionnaire créatif. Réalisé par John Scheinfeld (Chasing Trane: le documentaire de John Coltrane, coproducteur de The US vs John Lennon), Herb Alpert Is… sortira en salles le 5 mai, avec une première spéciale au Grammy Museum de Los Angeles. Sting, Questlove, Quincy Jones et Lou Adler font partie des artistes interviewés pour le documentaire.

Alpert est devenu célèbre au début des années 60 en tant que trompettiste et chanteur dans son groupe Herb Albert & the Tijuana Brass. Marquant un hit dans le Top 10 avec leur premier single, «The Lonely Bull», le groupe était l’un des groupes musicaux les mieux payés au milieu de la décennie. Le groupe a vendu 14 albums de platine et remporté six Grammy Awards avant de se dissoudre en 1969.

En 1962, Alpert fonde Enregistrements A&M avec Jerry Moss. Au cours des 30 prochaines années, le duo signera certains des plus grands numéros de l’industrie, notamment Carole King, The Police, Janet Jackson, Cat Stevens, Soundgarden, Peter Frampton, The Go-Go’s et The Carpenters. Avant sa dissolution en 1999, A&M Records était devenu le plus grand label indépendant du monde.

Une force aux multiples talents, Alpert a continué à enregistrer et à jouer en tant qu’artiste solo tout au long des années 70, 80 et 90, marquant un single n ° 1 en 1979 avec la piste instrumentale “ Rise ” et enregistrant un disque R&B à succès, Keep Your Eye On Moi, en 1987.

Maintenant, à l’âge de 84 ans, Alpert a trouvé une nouvelle carrière en tant que sculpteur et peintre expressionniste abstrait. Il reste également un généreux philanthrope. Depuis les années 80, la Fondation Herb Alpert a soutenu diverses initiatives d’éducation artistique, ainsi que des causes liées à l’environnement et aux jeunes.

“Herb est un véritable artiste qui a fait les choses de la bonne façon, a réussi à ses propres conditions et a apporté beaucoup de joie au monde dans le processus”, a déclaré Scheinfeld dans un communiqué de presse. “Je voulais faire un documentaire qui refléterait cela et, plus important encore, être un film de bien-être qui élèvera, inspirera et rassemblera le public exactement comme le fait la musique de Herb”.

Visitez le site officiel du film pour les détails de la projection et plus encore.