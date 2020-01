Documentaire de baiser «définitif» à venir à l’automne

Rockers légendaires BAISER fera l’objet d’un prochain long métrage documentaire et ils demandent à leurs fans de l’aider à raconter leur histoire.

Ce sera le documentaire définitif de BAISER. Mais pour faire du film le BAISER les fans méritent, les producteurs mènent une chasse mondiale pour les rares et convaincants BAISERmédias liés. Cela pourrait inclure, sans s’y limiter:

* Images inédites du groupe sur scène ou hors scène dans les années 1970,

* Photos ou vidéo du groupe dans les années 1970 essayant de cacher leur identité

* Moments non scénarisés, francs ou révélateurs entre les membres du groupe, sur scène ou hors-ligne, de n’importe quelle époque.

* Des interviews télévisées / radio locales ou internationales obscures ou des reportages des années 1970, 80 ou 90.

Les producteurs de documentaires disent: “Nous voulons aider le monde à voir le groupe à travers vos yeux. Ne manquez pas cette chance de devenir une partie permanente de l’héritage du groupe. Kisstory est littéralement en train de se faire.”

Pour télécharger votre vidéo, audio ou photos pour examen, visitez ce site Web et assurez-vous d’inclure une brève description de votre soumission dans la section “Message”.

Le documentaire, apparemment intitulé “Kisstory”, devrait arriver à l’automne.

Le dernier concert de BAISERc’est “Fin de la route” La tournée d’adieu aura lieu le 17 juillet 2021 à New York.

“Fin de la route” a débuté en janvier 2019 à Vancouver et reprendra le 1er février à Manchester, New Hampshire.

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Paul Stanley et Gene Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et guitariste principal Ace Frehley, BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.



