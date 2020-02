Documentaire de Russell Simmons, abandonné par Oprah et Apple TV +, à venir sur HBO Max

HBO Max a acquis les droits américains sur le documentaire On the Record de Kirby Dick et Amy Ziering. Le film présente les histoires de plusieurs femmes qui ont accusé le producteur Russell Simmons d’agression sexuelle, y compris le directeur musical Drew Dixon.

Les allégations de Dixon contre Simmons, ainsi que celles de plusieurs autres femmes, ont été signalées pour la première fois par le New York Times et le Los Angeles Times en 2017. Lorsque le documentaire de Dick et Ziering a été annoncé pour la première fois, Oprah Winfrey a été autorisée à produire et a été programmée pour première en 2020 sur Apple TV +.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, Winfrey a quitté son poste de producteur du projet. Le film a également été tiré d’Apple TV +. “J’ai décidé que je ne serais plus producteur exécutif sur The Untitled Kirby Dick et Amy Ziering Documentary et qu’il ne sera pas diffusé sur Apple TV +”, a déclaré Winfrey dans un communiqué. «Avant tout, je veux que l’on sache que je crois et soutiens sans équivoque les femmes. Leurs histoires méritent d’être racontées et entendues. À mon avis, il y a plus de travail à faire sur le film pour éclairer toute l’étendue de ce que les victimes ont enduré et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés dans cette vision créative. »

“Révéler des vérités dures n’est jamais facile, et les femmes de notre documentaire font toutes preuve d’une force et d’un courage extraordinaires en élevant la voix pour lutter contre les abus sexuels dans l’industrie de la musique”, ont déclaré Dick et Ziering dans un communiqué en réponse au départ de Winfrey. «Bien que nous soyons déçus qu’Oprah Winfrey ne soit plus producteur exécutif du projet, nous sommes heureux que Winfrey ait déclaré sans équivoque qu’elle croit et soutient les survivants du film.»

À la suite de l’acquisition du projet par HBO Max, Ziering a déclaré dans un communiqué de presse:

Kirby et moi sommes si fiers de faire équipe avec HBO Max pour donner à ce film la plate-forme exceptionnelle qu’il mérite et ne peut pas attendre que le public voie et entende les voix de ces femmes courageuses.

.