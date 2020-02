Documentaire officiel de Ronnie James Dio provenant de Bmg: plus de détails révélés

BMG a annoncé que son prochain long métrage sera le tout premier documentaire de carrière sur la vie et l’époque de la légendaire icône du rock Ronnie James Dio. C’est le premier documentaire sur Dio être pleinement autorisé par la succession de l’artiste. BMG est à la fois financier et producteur exécutif du film, avec tous les droits disponibles dans le monde entier.

Le prochain documentaire est le dernier projet BMGLa gamme de films et de projets liés à la musique qui connaît une croissance rapide, y compris les films acclamés par la critique Festival du film de Sundance sélections “David Crosby: souviens-toi de mon nom” – récemment Grammy-nommé pour “Meilleur film musical” – et Joan Jett documentaire “Mauvaise réputation”; “Le spectacle est la chose”, un film sur les organisateurs de concerts légendaires et les débuts de l’industrie de la musique en direct; “Rudeboy: L’histoire de Trojan Records”; et “Echo dans le Canyon”, l’un des documentaires les plus rentables de 2019.

Actuellement en production, le film encore sans titre sera le film définitif Ronnie James Dio documentaire, incorporant des images d’archives inédites et des photos de ses archives personnelles. Le film offrira des scènes intimes avec ses pairs les plus proches, ses amis et sa famille alors qu’ils nous plongent dans la vie de l’un des vrais héros du rock and roll. Le film est financé uniquement par BMG et sera dirigé par Don Argott et Demian Fenton (“Encadrement John DeLorean”, “Croyant”, “Les derniers jours ici”), produit par Don Argott et Sheena Joyce pour 9.14 Photoset exécutif produit par Wendy Dio, épouse et gestionnaire de longue date de Ronnie James Dio, pour Niji Productions et Kathy Rivkin Daum pour BMG.

Ronnie James Dio‘histoire transcende le documentaire rock standard. Sur fond de Dioautobiographie inachevée – à moitié terminée par Ronnie avant sa mort prématurée d’un cancer de l’estomac en 2010 – le film racontera le parcours inspirant de sa vie, de son amour et de sa carrière étagée. Qu’il s’agisse de jouer à guichets fermés ou de lutter contre la maladie, sa voix puissante et son cœur doux ont eu une profonde influence sur sa famille, ses amis et ses fans du monde entier.

Wendy Dio a déclaré: “Je suis très heureux de travailler avec BMG sur Ronnieest le documentaire tant attendu. Ronnie aimé ses fans et j’espère qu’ils apprécieront ce voyage à travers Ronniec’est la vie. “

Kathy Rivkin Daum, producteur exécutif, BMG, a déclaré: “Nous avons une chance incroyable de pouvoir nous associer à des artistes pour raconter leurs histoires sur grand écran. Dio, un héros du rock plus grand que nature, dont la musique compte tant pour des millions de fans dans le monde, ne mérite rien de moins. L’histoire derrière sa passion, son ambition, et les hauts et les bas du succès, dans les mondes rock et métal, est quelque chose que le public n’a jamais vu auparavant et n’oubliera pas de sitôt. Nous sommes honorés de nous associer à Wendy sur ce voyage incroyable célébrant Ronniela vie et le travail. “

L’année dernière, Wendy Dio Raconté The Metal Voice que le prochain documentaire comportera des interviews de “toutes les personnes proches de Ronnie, les gens qui ont joué avec Ronnie ou ont été influencés par Ronnie et aussi ses années d’enfance et tout au long de son temps avec ELFE, avec ARC EN CIEL, avec SABBAT NOIR“Elle a poursuivi en disant qu’elle avait” tellement d’images – des choses que les gens n’ont jamais vues. J’ai des trucs Super 8. J’ai trouvé toute une énorme boîte de trucs – des trucs de son enfance, des trucs du ARC EN CIEL jours, dans les coulisses.

“Beaucoup de ces Super 8 étaient à Ronniela maison des parents, et quand ils sont décédés, Ronnie et je suis allé là-bas et j’ai pris un tas de trucs – nous avons trouvé un tas de Super 8 – mais nous ne les avons pas encore regardés, donc nous ne savons pas ce qu’ils contiennent “, a-t-elle dit en riant.” J’espère que quelques surprises … “

Wendy Elle a ajouté qu’elle espérait que le documentaire recevrait une sortie en salles avant d’être mis à disposition sur diverses plateformes de streaming.

Interrogé sur la possibilité d’une Ronnie James Dio biopic voyant la lumière du jour à un moment donné, Wendy Raconté The Metal Voice: “Non, je ne veux pas faire de biopic. Personne ne pourrait jouer Ronnie, Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je voudrais faire un documentaire simple de Ronniela vie, avec plein de séquences de Ronnie. J’ai tellement d’entretiens que Ronnie et tellement de choses que j’aimerais vraiment garder ça très, très naturel. “

Mieux connu pour son travail avec SABBAT NOIR, ARC EN CIEL et DIO, Ronnie James Dio est décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans. Quelques mois après sa mort, Livres MTV a annoncé son intention de publier ses mémoires, qui à l’époque allaient être appelés “Arc-en-ciel dans le noir: l’autobiographie de Ronnie James Dio”.

Wendy travaille actuellement avec le légendaire journaliste rock Mick Wall sur l’autobiographie tant attendue du maître du heavy metal.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur, qui enregistrait et tournait avec SABBAT NOIR ramification PARADIS ENFER avant sa maladie, a été diagnostiqué d’un cancer de l’estomac à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.