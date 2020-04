Doja Cat s’adresse à la rumeur selon Nicki Minaj Beef

Doja Cat met son bœuf rumeur avec Nicki Minaj au lit.

Plus tôt ce mois-ci, le rappeur «Say So» est devenu viral après s’être engagé dans un échange Twitter avec une partie de la base de fans de Nicki. Tout a commencé quand un fan mutuel a tweeté une couverture de Rolling Stone simulée mettant en vedette Doja, Nicki et Megan Thee Stallion, les décrivant comme les «rappeuses féminines façonnant la musique rap». Doja a vu l’illustration et l’a citée sur Twitter, l’appelant «feu».

Mais les choses ont tourné à partir de là. Un autre fan a répondu à la couverture, faisant valoir que Doja devrait être au milieu de Nicki, ce qui a provoqué un contrecoup de Barbz, qui a demandé une explication. “Parce qu’elle est ma préférée des 3”, a répondu le fan.

Après avoir été frappée par des commentaires plus négatifs de la part du Barbz, Doja est intervenue pour défendre son partisan des attaques. «Ils sont littéralement racaille, ils ne veulent rien dire. ne t’explique pas », a-t-elle dit au fan avant de lui dire d’ignorer la haine.

“Arrêtez de leur répondre, ce sont des gangsters de Twitter et ils n’ont rien de gentil à dire sur vous ou qui que ce soit. ils vivent et respirent en étant immatures, putain », a-t-elle ajouté.

Peu de temps après, la #DojaCatIsOverParty a commencé à faire ses preuves sur Twitter.

Maintenant, Doja défend ses actions. En parlant avec Apple Music, elle dit qu’elle n’a pas de problème avec Nicki et qu’elle ne faisait que résister à l’intimidation en ligne.

“Cette personne l’intimidait à ce stade et disait simplement des choses horribles”, a-t-elle déclaré à Zane Lowe. “Je défends ce gars et ensuite je suis juste en colère contre tout le monde. Et puis j’ai dit: «Ces gens sont des idiots. Ce sont des enfants, ils sont de la racaille. »Parce qu’ils l’étaient, ces cinq personnes sont de la racaille. Ils craignent. Ils sucent littéralement. Ils ne savent même pas qui ils sont. “

Alors que les fans de Nicki se sont retournés contre elle, Doja dit qu’elle n’attaquait pas toute sa base de fans. “Alors les gens ont commencé à tourner, bien sûr, parce que c’est Internet. Ils commencent à tourner que je parle de chaque personne qui aime Nicki Minaj alors qu’ils ne savent même pas que je suis le plus grand fan de Nicki Minaj. Ils sont donc stupides. Ils ne me connaissent même pas. Alors ils disent des choses dont ils ne savent pas de quoi ils parlent. “

Doja a exprimé son amour pour Nicki dans le passé, citant le rappeur du Queens comme source d’inspiration. «Avant, je faisais des clips sur la musique de Nicki», a-t-elle expliqué à XXL.