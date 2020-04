Dokken avance définitivement avec l’écriture et l’enregistrement d’un nouvel album pendant la pandémie de coronavirus

Lors d’une apparition sur un épisode récent de la “Cobras & Fire” podcast, de longue date DOKKEN guitariste Jon Levin a parlé du statut de chanteur Don Dokken, qui a subi une opération au cou et à la colonne vertébrale en novembre, le laissant incapable de jouer de la guitare.

“Ecoutez, toute blessure nerveuse prend beaucoup de temps à guérir, mais il montre définitivement des signes de progrès, ce qui est bien”, Jon dit (entendre le son ci-dessous). “Je suis donc content de ça. Ça va prendre un certain temps, mais nous espérons, évidemment, qu’il a une récupération complète et complète. Il a eu une course vraiment difficile. Aucun de nous ne s’attendait à ce qu’il sorte quelque chose qui Il a commencé à penser à une chose, et souvent, les opérations, qui sait ce qui se passe pendant cela, mais pour une raison quelconque, la sienne était plus intensive que, je pense, il a été amené à le croire au départ. Et j’espère que ça va tous fonctionnent pour le mieux et ils ont fait ce qu’ils avaient à faire et il ira bien. “

Levin a également parlé de la progression des sessions d’écriture et d’enregistrement de DOKKENle suivi tant attendu des années 2012 “OS cassés” album. Selon le guitariste, les travaux sur le LP avancent malgré le fait que personne ne puisse quitter la maison en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

“En ce moment, nous essayons toujours d’obtenir techniquement – l’enregistrement et l’écriture à travers le Zoom l’application de conférence, c’est ce que nous essayons de faire en ce moment “, a-t-il expliqué.” Normalement, je ne fais pas vraiment d’ingénierie de mon côté, mais la façon dont les choses sont, cela m’oblige à monter mes côtelettes et à déposer des trucs ici, au moins pour que je puisse envoyer des choses à Don et il peut l’envoyer à notre ingénieur. Nous développons toujours notre petit système de la façon dont nous le faisons, mais, oui, nous allons certainement de l’avant avec lui. “

Concernant le statut de DOKKENbatteur de longue date “Wild” Mick Brown, qui a annoncé l’année dernière qu’il “faisait une pause” dans ses concerts, Levin a déclaré: “Il est à peu près à la retraite. Il en avait assez, je pense. Il l’a fait pendant très longtemps. Le batteur a toujours le travail physique le plus difficile. Et comme les gens commencent à vieillir, c’est de plus en plus difficile. que les vols et les tournées, c’est devenu trop. Regardez, la réalité c’est que, mec, on fait tous des boulots que tu fais quand tu as 20 ans – on vieillit tous. Et ça vient jusqu’à un certain point, il m’a dit:Jon, tout fait mal, mec. Mes genoux me faisaient mal, mon dos me faisait mal, mes jambes me faisaient mal. Chaque fois que je frappe le tambour, ça fait mal. Il ne pouvait plus le supporter. Écoutez, ne dites jamais jamais – peut-être qu’un jour il reviendra – mais pour l’instant, il est à la retraite. “

DOKKENLe nouvel album de Musique de Silver Lining, le label détenu par Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken Open Air Festival.

DOKKENgamme classique de – Dokken, marron, guitariste George Lynch et bassiste Jeff Pilson – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek a marqué la première fois en 21 ans que les quatre musiciens prenaient la route ensemble.

UNE DOKKEN DVD de concert consacré à la tournée de retrouvailles du groupe, “Retour à l’Est en direct (2016)”, a été rendu disponible en 2018.

Depuis la fin des dates de retrouvailles japonaises, DOKKEN a continué à se produire avec la formation actuelle du groupe – qui comprend également le bassiste Chris McCarvill et batteur BJ Zampa (CHAMBRE DES LORDS).



