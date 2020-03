Dokken rejoint George Lynch au concert de Biloxi (vidéo)

George Lynch rejoint DOKKEN sur scène hier soir (vendredi 6 mars) au Hard Rock Live à Biloxi, Mississippi pour interpréter trois des chansons classiques du groupe: “Baiser de la mort”, “Quand le ciel descend” et “Dent et ongle”. La réunion était la première de plusieurs DOKKEN apparitions en direct cette année qui incluent ce qui est présenté comme une “performance spéciale encore” mettant en vedette Lyncher et Don Dokken.

Vous pouvez voir ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans du concert de Biloxi.

Le concert de la nuit dernière a marqué Don DokkenC’est la première performance live complète depuis qu’il a subi une chirurgie du cou et de la colonne vertébrale en novembre, le laissant incapable de jouer de la guitare.

Après la sortie de DOKKENdernier album de 2012 “OS cassés”, Don a été impitoyablement critiqué par les fans après que les traitements de radiothérapie d’un combat contre le cancer de l’estomac et une éventuelle chirurgie des cordes vocales aient nui à ses performances.

DOKKENgamme classique de – Dokken, Lyncher, bassiste Jeff Pilson et batteur “Wild” Mick Brown – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek a marqué la première fois en 21 ans que les quatre musiciens prenaient la route ensemble.

UNE DOKKEN DVD de concert consacré à la tournée de retrouvailles du groupe, “Retour à l’Est en direct (2016)”, a été rendu disponible en 2018.

Depuis la fin des dates de retrouvailles japonaises, DOKKEN a continué à se produire avec la formation actuelle du groupe – y compris le bassiste Chris McCarvill et guitariste Jon Levin.

DOKKEN travaille actuellement sur le matériel d’un nouvel album studio, qui devrait être publié plus tard dans l’année via Musique de Silver Lining, le label détenu par Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken Open Air Festival. Il marquera le premier disque du groupe depuis 2012 “OS cassés”.

Au cours des trois dernières années, Lyncher – un quart du classique DOKKEN programmation – est apparu sur des enregistrements de LA MACHINE FINALE, KXM, ULTRAPHONIX et SWEET & LYNCH.



