Dolly Parton, Lionel Richie, beaucoup plus pour Kenny Rogers Special de CMT

CMT diffusera une émission virtuelle spéciale en l’honneur de la vie et de la carrière de feu Kenny Rogers le mercredi 8 avril. Les géants CMT Kenny Rogers: Un avantage pour MusiCares comprendra des performances capturées à la maison par des amis et des collaborateurs tels que Dolly Parton et Lionel Richie. Le spectacle suit sa mort d’origine naturelle le 20 mars à l’âge de 81 ans.

Le projet de loi mettra en vedette de nombreux autres grands noms du pays et du monde américain, notamment Vince Gill, Lady Antebellum, Jason Isbell et sa femme Amanda Shires. Parmi les autres grands noms à bord, citons Jennifer Nettles de Sugarland, Randy Houser, Rascal Flatts et, de l’extérieur de la scène country, Michael McDonald et Gavin DeGraw. L’émission comprendra des clips de performance et d’interview de Rogers lui-même.

MusiCares pour Nashville et au-delà

Le spécial permettra de collecter des fonds pour MusiCares, l’organisation à but non lucratif de la Recording Academy, qui œuvre pour protéger la santé et le bien-être des gens de l’industrie musicale. Plus précisément, les dons des téléspectateurs iront au Fonds de secours MusiCares COVID-19 nouvellement créé. L’initiative aide les musiciens et les gens de l’industrie les plus touchés par la pandémie de coronavirus. La Country Music Association (CMA) et sa branche philanthropique, la CMA Foundation, cette semaine a annoncé un engagement de 1 million de dollars au fonds.

La moitié de l’argent recueilli ira à ces personnes de la communauté musicale de Nashville, et les téléspectateurs de la soirée auront la possibilité de faire un don via un site Web dédié ou par SMS.

Rogers figure en bonne place dans les graphiques de cette semaine, aux États-Unis et ailleurs. Capitol Nashville / UMe’s The Best Of Kenny Rogers: Through The Years tops Billboard’s Top Country Albums and hits No. 9 on the Billboard 200. Comme signalé, il a 12 pistes sur le tableau des ventes de chansons numériques, avec “The Gambler” au n ° 1. Il fait ses débuts au n ° 3 sur l’Artist 100.

Plus loin, Rogers est au n ° 6 au Royaume-Uni avec All The Hits et All New Love Songs, qui est n ° 10 en Australie et n ° 76 en Allemagne. Il apparaît également au n ° 38 en Australie avec 21 Number Ones et au n ° 50 avec The Best of Kenny Rogers.

