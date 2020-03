Domination 2020 reportée jusqu’à nouvel ordre

Sans aucun doute, nous vivons des moments complexes grâce au coronavirus, de nombreux événements massifs ont dû être reportés ou carrément annulés dans le monde entier pour empêcher le virus de se propager plus rapidement. Le Mexique n’en a pas été épargné, encore moins les amateurs de musique live, car à la mi-mars de nombreux concerts et festivals qui auraient lieu ces derniers jours dans différentes parties de notre pays ont dû se déplacer et maintenant c’est l’un des plus jeunes festivals, la Domination.

À travers une déclaration publiée sur son compte Twitter officiel, le festival a annoncé que la situation ne s’améliorant pas Ils ont décidé de reporter leur deuxième édition jusqu’à nouvel ordre, qui aurait lieu les 1er et 2 mai au virage 4 de l’autodrome Hermanos Rodríguez.

Dans le message, ils ont expliqué que Tout d’abord, il y a toujours la sécurité et la santé de ceux qui rendent le festival possible, y compris les participants et les personnes en retard dans les coulisses: «Bien que la décision soit difficile, notre engagement a toujours été de maintenir la meilleure expérience pour vous tous. Nous sommes sûrs que nous comptons sur votre compréhension et que nous nous reverrons bientôt pour faire de Domination un festival unique au pays ».

Pour l’édition 2020, Domination avait prévu d’étendre à deux jours de musique avec une affiche qui faisait pleurer beaucoup de metalheads et de gros amateurs de riff., dirigé par le retour au Mexique de la gamme originale du Misfits, Rance jouer ses plus grands succès, Def Leppard, Nightwish et beaucoup plus.

Maintenant Nous ne pouvons qu’attendre que le festival nous donne plus d’informations sur les billets achetés à l’avance et les nouvelles dates auxquelles il aura lieu. l’un des festivals de métal les plus importants de notre pays. Si vous voulez vous rappeler comment la Domination 2019 s’est déroulée, nous vous laissons la revue minute par minute Par ici.