Don Dokken dit que sa récente chirurgie de la colonne vertébrale l’a laissé incapable de jouer de la guitare

Don Dokken a parlé de sa récente chirurgie de la colonne vertébrale, disant qu’il ne pouvait plus jouer de la guitare.

Les 66 ans DOKKEN Le leader a discuté de sa santé lors d’une interview du 11 janvier 2020 avec “Le Classic Metal Show”.

Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Cela fait deux mois et demi que j’ai été opéré de la colonne vertébrale et mes mains sont mortes. Elles ne bougent pas. C’est très étrange.

«C’est une façon intéressante de vivre votre vie. Vous devez apprendre à vous nourrir, à vous essuyer les fesses, à vous brosser les dents, à vous habiller. [It takes] 20 minutes pour mettre des chaussettes, car une de mes mains fonctionne un peu, mais pas beaucoup.

“J’espère – j’essaie de rester positif – que peut-être un miracle se produira et lentement les nerfs se reconnecteront et mes mains recommenceront à fonctionner”, a-t-il poursuivi. “Ou tu vas entendre parler de moi dans le journal, parce que je vais aller au [surgeon’s] bureau et je vais aller sur le bureau et je vais frapper son visage. Et je suis sérieux. Ce mec a foutu. Il était censé être le meilleur des meilleurs.

“Après qu’ils m’ont mis sous terre, j’ai dit deux choses: ‘Ne me tuez pas.’ Ne me paralyse pas. ‘ C’est ce que j’ai dit. Je jure devant Dieu. Et il me dit: “C’est pourquoi tu es venu me voir. Je suis le meilleur.” Je me réveille donc à l’hôpital et je me dis: “Comment se fait-il que mes mains ne bougent pas?” «Comment se fait-il que mes doigts ne bougent pas? «Comment se fait-il que mes mains soient en feu? “Comment se fait-il que je puisse à peine marcher? Je suis sur une marchette. Qu’est-ce que tu as foutu, mec?” Et il dit: «Eh bien, ça arrive parfois.» J’adore quand les chirurgiens disent: “Eh bien, la merde se produit. Cela ne se produit que dans un millier de chirurgies.” Je suis donc M. Mille, apparemment. Donc, je ne suis pas content. “

Au moment de l’entretien, Don dit qu’il avait encore besoin de “comprendre quoi faire” une fois qu’il part en tournée avec DOKKEN à partir de mars. “De toute évidence, je ne peux pas m’habiller”, a-t-il expliqué. “Je ne peux pas mettre mes vêtements. Je ne peux pas me nourrir – je ne peux vraiment pas. Donc j’essaie de trouver quelqu’un pour partir en tournée avec moi pour me garder. Au moins je peux chanter. Ma voix je me sens bien. Je ne peux pas tenir un microphone. “”

Selon Don, il fait “de la physiothérapie quatre jours par semaine – sur un vélo, et je pédale, je renforce la force de mes jambes, je renforce mes bras … Ce qui reste de mes bras – mes bras sont complètement atrophiés.

“Je ne sais pas ce qui va se passer avec ma situation de mains entières”, a-t-il déclaré. “Ils sont toujours paralysés. Je pense donc que mes jours de guitare sont finis. Mais ça va. J’ai 50 ans pour jouer de la guitare.”

Il a ensuite décrit son état de santé comme «très déprimant». Il a expliqué: “J’ai ces fourchettes spéciales et une cuillère spéciale que vous glissez une bande sur votre poignet et il maintient la fourchette en place. Je mange comme un enfant de trois ans … [But] J’espère le meilleur. Et c’est pourquoi j’ai repoussé la tournée en mars. Cela me donne quatre mois de plus pour que quelque chose se passe. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas jouer de la guitare. C’est hors de l’assiette – ça ne va pas se reproduire, je ne pense pas. Ils ont dit que je pourrais peut-être récupérer 30%. Mais la chose est, que faites-vous lorsque vous êtes sur la route? Comment mettre une ceinture de sécurité dans un avion? Comment m’habiller? Comment mettre mes chaussures? Comment mettre ma chemise? Toute cette merde que je ne peux pas faire en ce moment, et ça craint vraiment. Je pense donc peut-être avoir un assistant personnel pour aller sur la route et essentiellement m’habiller et me préparer et coller le micro dans ma main et je monterai sur scène et ferai de mon mieux. “

Quatre jours seulement après Dondernière interview de “Le Classic Metal Show” diffusé, il a été intronisé au Temple de la renommée du métal à Anaheim, Californie. Il a prononcé un bref discours d’acceptation et a joué au gala, où il a également été interviewé par Desde El Underground TV. La vidéo de ce chat peut être vue ci-dessous.

Après la sortie de DOKKENdernier album de 2012 “OS cassés”, il a été impitoyablement critiqué par les fans après que les traitements de radiothérapie d’un combat contre le cancer de l’estomac et une éventuelle chirurgie des cordes vocales aient nui à ses performances.

À la fin du mois dernier, DOKKEN a annoncé un certain nombre d’apparitions en direct cette année, qui comprendront ce qui est présenté comme une “performance spéciale spéciale” mettant en vedette Don Dokken et George Lynch.

DOKKENgamme classique de – Dokken, Lyncher, bassiste Jeff Pilson et batteur “Wild” Mick Brown – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek a marqué la première fois en 21 ans que les quatre musiciens prenaient la route ensemble.

UNE DOKKEN DVD de concert consacré à la tournée de retrouvailles du groupe, “Retour à l’Est en direct (2016)”, a été rendu disponible en 2018.

Depuis la fin des dates de retrouvailles japonaises, DOKKEN a continué à se produire avec la formation actuelle du groupe – y compris le bassiste Chris McCarvill et guitariste Jon Levin.

DOKKEN travaille actuellement sur le matériel d’un nouvel album studio, qui devrait être publié plus tard dans l’année via Musique de Silver Lining, le label détenu par Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken Open Air Festival.