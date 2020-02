Don Dokken dit qu’il «va beaucoup mieux» quatre semaines après avoir dit à l’intervieweur que ses mains étaient «mortes»

Don Dokken dit qu’il “va beaucoup mieux” après sa récente chirurgie du cou et de la colonne vertébrale.

Plus tôt aujourd’hui, BLABBERMOUTH.NET publié des extraits d’une interview du DOKKEN frontman a donné à “Le Classic Metal Show” il y a un peu moins d’un mois au cours duquel il a affirmé que ses mains étaient “mortes” et “complètement atrophiées” après l’opération qui a eu lieu début novembre. Le rockeur de 66 ans a poursuivi en disant que ses mains étaient “toujours paralysées” et qu’il devait “comprendre quoi faire” une fois qu’il partirait en tournée avec DOKKEN à partir de mars. “De toute évidence, je ne peux pas m’habiller”, a-t-il expliqué. “Je ne peux pas mettre mes vêtements. Je ne peux pas me nourrir – je ne peux vraiment pas. Donc j’essaie de trouver quelqu’un pour partir en tournée avec moi pour me garder. Au moins je peux chanter. Ma voix je me sens bien. Je ne peux pas tenir un microphone. “”

Suivant BLABBERMOUTH.NET”, d’autres sites Web ont publié des extraits de “Le Classic Metal Show” entretien, certains soulignant le fait que Don a déclaré que ses mains étaient “mortes” après l’opération, malgré le fait qu’il ait été vu tenant un microphone tout en prononçant un discours et en se produisant au mois dernier. Temple de la renommée du métal (qui n’a eu lieu que quatre jours après la diffusion de l’entretien susmentionné).

Cet après-midi, la déclaration suivante a été publiée sur DOKKENmédias sociaux officiels de:

“Plus tôt dans la journée, une série d’entretiens ont été publiés sur des sites d’actualités musicales concernant Donsanté et utilisation de ses mains … Cette interview a été publiée début janvier 2020.

“Don eu une chirurgie du cou et de la colonne vertébrale au début de novembre 2019. Il y a eu quelques complications; DonLe bras droit et la main droite étaient partiellement paralysés ainsi que la faiblesse globale de son corps.

“Depuis cet entretien de janvier, Don va beaucoup mieux et ses médecins s’attendent à ce qu’il se rétablisse complètement, mais cela prendra du temps. Il continue d’avoir des difficultés à tenir des objets et à l’heure actuelle, il est incapable de jouer de la guitare, cela n’affecte pas sa voix. Cela étant dit, il n’y a aucun changement pour le moment à l’horaire du prochain spectacle.

“Don écrit activement de la nouvelle musique, est de bonne humeur, attend avec impatience la prochaine Dokken montre et apprécie grandement l’effusion de soutien.

“Vous pouvez vous attendre à plus Dokken musique et spectacles cette année, ne vous attendez pas à des sauts périlleux! “

Après la sortie de DOKKENdernier album de 2012 “OS cassés”, Don a été impitoyablement critiqué par les fans après que les traitements de radiothérapie d’un combat contre le cancer de l’estomac et une éventuelle chirurgie des cordes vocales aient nui à ses performances.

À la fin du mois dernier, DOKKEN a annoncé un certain nombre d’apparitions en direct cette année, qui comprendront ce qui est présenté comme une “performance spéciale spéciale” mettant en vedette Don Dokken et ancien DOKKEN guitariste George Lynch.

DOKKEN travaille actuellement sur le matériel d’un nouvel album studio, qui devrait être publié plus tard dans l’année via Musique de Silver Lining, le label détenu par Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken Open Air Festival.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de 13WHAM ABC News



Plus tôt dans la journée, une série d’interviews ont été publiées sur des sites d’actualités musicales concernant la santé de Don et l’utilisation de ses mains ……

Publié par Dokken le samedi 8 février 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).