Don Dokken «n’a jamais imaginé» que sa récente chirurgie du cou et de la colonne vertébrale entraînerait «autant de traumatismes»

Don Dokken dit qu’il se remet lentement de sa récente chirurgie du cou et de la colonne vertébrale.

Plus tôt ce mois-ci, BLABBERMOUTH.NET publié des extraits d’une interview du DOKKEN frontman a donné à “Le Classic Metal Show” il y a environ cinq semaines au cours desquelles il a affirmé que ses mains étaient “mortes” et “complètement atrophiées” après l’opération, qui a eu lieu début novembre. Le rockeur de 66 ans a poursuivi en disant que ses mains étaient “toujours paralysées” et qu’il devait “comprendre quoi faire” une fois qu’il partirait en tournée avec DOKKEN à partir de mars. “De toute évidence, je ne peux pas m’habiller”, a-t-il expliqué. “Je ne peux pas mettre mes vêtements. Je ne peux pas me nourrir – je ne peux vraiment pas. Donc j’essaie de trouver quelqu’un pour partir en tournée avec moi pour me garder. Au moins je peux chanter. Ma voix je me sens bien. Je ne peux pas tenir un microphone. “”

Le weekend dernier, Don renvoyé à “Le Classic Metal Show” pour offrir une mise à jour sur son état, en disant qu’il se sent beaucoup mieux que le mois dernier. “Je dirais que c’est une amélioration d’un pour cent par jour”, a-t-il déclaré. «C’est tout ce que je peux vraiment dire. Ma main ou mes bras n’ont rien à voir avec mon chant. Je peux monter sur scène et chanter. Je suis maintenant devenu un gaucher. [Laughs] Je suis droitier, mec. Et c’est une courbe d’apprentissage lorsque vous devez tout faire avec votre main gauche, comme manger et mettre vos vêtements et conduire la voiture avec votre main gauche. C’est un peu bizarre. Mais la main droite et le bras, honnêtement, à vrai dire, ça va probablement être un an avant son retour. Mais c’est mieux que jamais. Je suis donc en voie de guérison. “

Il a poursuivi: “Le problème est surtout que je suis paresseux. Je dois faire de la physiothérapie trois jours par semaine, de l’ergothérapie deux fois par semaine. Je monte à vélo trois fois par jour et je pédale le cul, sur un vélo stationnaire, construire ma force de jambe afin que je puisse rester sur scène pendant 90 minutes. Et je suis un gars paresseux, donc c’est difficile. Mais je le fais. Je n’ai pas le choix. Et heureusement, j’ai des gens formidables autour de moi, entre les huit millions de médecins et ma famille et tout, me poussant à soulever des poids et à monter sur le vélo et à promener les chiens et à sortir et faire quelque chose, juste pour renforcer ma force corporelle. “

Don a poursuivi en disant qu’il “n’avait jamais imaginé” que son opération entraînerait “autant de traumatismes”. Il a dit: “Mais beaucoup de gens m’ont contacté, ce qui est vraiment sympa, qui ont subi ces chirurgies et ont dit que vous ne sortez pas de l’hôpital deux mois plus tard, comme:” D’accord, je vais bien . ‘ Cela ne fonctionne pas de cette façon… Alors, c’est ce que c’est.

“Mais ensuite je vois des choses sur Internet, comme si j’étais sur mon lit de mort. Je suis, comme, non, en fait, je conduis et je fais de la randonnée avec les chiens. J’ai ma canne. [Laughs] Je suis là-bas et environ. Ce fut un peu un choc, honnêtement, quand je suis sorti de la chirurgie. Qui entre en chirurgie et se réveille et ils sont complètement paralysés? Ce fut un peu un choc. “

“Je me déplace” Don ajoutée. “C’est juste que je ne peux pas jouer de la guitare. Et c’est ma plus grande tristesse. J’ai joué de la guitare toute ma vie, 50 ans. Je ne peux que penser positivement et espérer qu’un jour je pourrai recommencer à jouer de la guitare. Mais j’ai[[DOKKEN guitariste] Jon Levin, alors qui diable a besoin de jouer de la guitare? Donc je vais juste sortir et tourner et chanter. Et tout va bien. Chaque jour, je me réveille et les choses vont un peu mieux. Je peux faire ceci ou je peux le faire. Mais c’était assez bizarre. J’ai toujours été une personne indépendante, et quand vous ne pouvez pas ouvrir une bouteille d’eau ou remonter votre pantalon et mettre vos chaussettes, c’était un peu bizarre. “

Après la sortie de DOKKENdernier album de 2012 “OS cassés”, Don a été impitoyablement critiqué par les fans après que les traitements de radiothérapie d’un combat contre le cancer de l’estomac et une éventuelle chirurgie de la corde vocale aient nui à ses performances.

À la fin du mois dernier, DOKKEN a annoncé un certain nombre d’apparitions en direct cette année, qui comprendront ce qui est présenté comme une “performance spéciale spéciale” mettant en vedette Don Dokken et ancien DOKKEN guitariste George Lynch.

DOKKEN travaille actuellement sur le matériel d’un nouvel album studio, qui devrait être publié plus tard dans l’année via Musique de Silver Lining, le label détenu par Thomas Jensen, l’un des fondateurs de l’Allemagne Wacken Open Air Festival.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).