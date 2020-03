Donald Glover sort tranquillement un nouvel album enfantin de Gambino: Listen

On dirait que Childish Gambino est de retour avec un nouvel album. Un tas de nouvelles chansons sont diffusées sur un site Web appelé DonaldGloverPresent.com, et le lien vers le site a été retweeté par le directeur de Glover, Fam Rothstein. Le site Web diffuse la chanson de Gambino en 2018 «Feels Like Summer», ainsi que des chansons qui semblent présenter Ariana Grande et 21 Savage. (Les fans affirment également que SZA apparaît.) Pitchfork a contacté les représentants de Childish Gambino.

Le dernier album Childish Gambino de Donald Glover, “Awaken, My Love!”, Est revenu en 2016. Il a été nominé pour le Grammy Award 2017 de l’album de l’année. L’année dernière, Glover est revenu avec le film Amazon Prime Guava Island, avec Rihanna et réalisé par Hiro Murai. Il a également chanté dans The Lion King (bande originale du film).

DonaldGloverPresent.com suit le single “This Is America” ​​de Childish Gambino, ainsi que “Summertime Magic” et “Feels Like Summer”. L’année dernière, Gambino a remporté les Grammy Awards pour la chanson et le disque de l’année pour «This is America». Il ne s’est pas présenté à la cérémonie.

On ne sait pas quel surnom Glover utilise pour la musique sur DonaldGloverPresent.com. Au cours des années passées, il a affirmé qu’il retirerait le nom de Childish Gambino après son quatrième album. De plus, il est difficile de savoir quel label (le cas échéant) publie la musique sur DonaldGloverPresent.com. Il a signé avec RCA en 2018, promettant de la nouvelle musique.

La star de Donald Glover a augmenté régulièrement depuis la sortie de “Awaken, My Love!” en décembre 2016. Il a remporté plusieurs Golden Globes et Emmy Awards, a animé Saturday Night Live, a joué dans un film Star Wars et Le Roi Lion, et a travaillé sur la campagne présidentielle d’Andrew Yang. Le show FX de Glover Atlanta prépare ses troisième et quatrième saisons.

