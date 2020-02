Donna Summer atteint l’étalon-or

L’un des records marquants des années 1970, et un point de repère dans ce qu’on appelle parfois l’âme de la chambre, a atteint un point de repère le 19 février 1976. Ce n’est pas par Barry White, ou Isaac Hayes, ou l’un des autres «hommes d’amour» de la période. Ce qui le rendait d’autant plus remarquable et controversé, c’était qu’il s’agissait d’une célébration confidentielle et sans ambiguïté de l’amour physique, par une femme. Donna Summer«S “Love To Love You Baby” a été certifié or aux États-Unis par la RIAA, ce qui dénote des expéditions de 500 000 exemplaires.

En 1975, l’été né à Boston était un artiste dans la mi-vingtaine dont le principal succès et l’activité avaient été dans la vieille Allemagne de l’Ouest. Elle avait rencontré les producteurs Giorgio Moroder et Pete Bellotte dans leur studio Musicland là-bas deux ans plus tôt, et avait été reconnue par un premier single sur leur label Oasis, avant que cette nouvelle sortie ne change sa carrière et celle des producteurs.

Moroder, s’adressant à cet écrivain en 2015, a rappelé: “La première chanson,” The Hostage “, s’est bien passée, puis” Love To Love You Baby “est entrée et a changé la vie de tout le monde.” Il se souvenait également de la session d’enregistrement et de la façon dont il avait dû persuader Summer de «jouer» le morceau, ce qu’elle a fait, en partie par embarras, le plus rapidement possible.

“Elle était rapide”, a dit Moroder en riant. “Je suis rapide, mais elle a réussi en deux ou trois prises.” Quand elle a dû refaire le fameux “gémissement” du disque, il s’est rappelé: “C’était juste elle et moi, nous avons éteint les lumières et elle l’a chanté – elle l’a gémi, en fait – en dix minutes.”

Quelle dix minutes rentables. Les producteurs ont mélangé la piste à la fois dans un single régulier (qui a fait le top cinq aux États-Unis, au Royaume-Uni, était n ° 1 au Canada et un hit mondial) et une version disco de 17 minutes, qui a contribué à façonner et à définir l’ère disco . L’album de Summer du même nom était déjà devenu or, un mois avant le single, et son ère spectaculaire de domination graphique avait commencé.

