Donna Summer Soundtracks The Disco Boom

Donna Summer était vraiment la reine de la scène pop et R&B américaine à la fin des années 1970. Vers la fin de 1978, elle avait atteint le sommet du palmarès américain avec Live And More et le Hot 100 avec sa reprise de «MacArthur Park» de Jimmy Webb. C’était une première pour une artiste féminine à l’ère du rock, et au printemps de 1979, elle sortait un autre album record dans les Bad Girls multi-platine. Mais entre les deux, le 15 février, il y avait la gloire des Grammy à savourer.

En 78, Summer, qui avait été une figure clé dans la transformation de la musique disco en un phénomène mondial, a joué dans Thank God It’s’s Friday, l’un des films produits pour maximiser le potentiel du boom de la musique dance. Sa chanson de la bande originale, ‘Dernière danse,’ est devenu un des trois meilleurs succès pop américain certifié or, et il est devenu le toast de la prochaine saison de récompenses.

La chanson, qui a commencé comme un nombre lent avant de supposer le rythme disco qui était si puissant à l’époque, a été écrite par l’auteur-compositeur et acteur new-yorkais Paul Jabara. Il est également apparu dans Thank God It’s Friday et avait d’autres chansons dans sa bande originale, mais c’est «Last Dance» qui a été planté d’honneurs.

La piste a remporté à la fois un Academy Award et un Golden Globe, et le soir des 21e Grammy Awards annuels au Shrine Auditorium à Los Angeles, il y avait des honneurs pour Jabara et Summer. Le compositeur a remporté le titre de Meilleure chanson rythmique et blues, tandis que Donna a remporté la catégorie Meilleure performance R&B féminine.

Il s’agissait du premier de pas moins de cinq Grammys, sur un total de 17 nominations, remportées par Donna Summer, dans une carrière distinguée écourtée par sa mort prématurée à 63 ans en 2012.

“Last Dance” est sur la compilation On The Radio: Greatest Hits de Donna Summer, qui peut être achetée ici.

