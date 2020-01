Doro annonce les dates de sa tournée aux États-Unis au printemps 2020

“Reine du métal” allemande Doro Pesch a annoncé ses premières dates de tournée aux États-Unis en 2020. Suite à ses performances cette année Monsters Of Rock croisière, prévue du 8 au 13 février, Doro montera sur scène dans les villes suivantes:

16 avril – Phoenix, AZ @ Club Red



17 avril – San Diego, Californie @ Brick By Brick



19 avril – West Hollywood, CA @ Rainbow Bar & Grill



02 mai – Columbia, MD @ M3 Festival



03 mai – Poughkeepsie, NY @ The Chance



04 mai – Sellersville, PA @ Sellersville Theatre



06 mai – Cleveland, OH @ The Winchester



07 mai – Chicago, IL @ Reggies

Doro a connu un succès à l’échelle mondiale avec son dernier album studio 2CD, “Forever Warriors, Forever United” (sortie en août 2018 via Explosion nucléaire). L’album atteint un incroyable numéro 1 dans les palmarès vinyle et n ° 4 dans les palmarès album en Allemagne, n ° 3 en Finlande et n ° 3 (vinyle) et n ° 7 (album) en Suède. Il a également décroché la deuxième place des charts rock britanniques ainsi que de nombreux autres classements parmi les meilleurs en Europe et aux États-Unis.

“Forever Warriors, Forever United” était Doro20e album (dont DÉMONISTE et des sorties en direct), et c’est la preuve de son long chapitre de la créativité et du pouvoir les plus fins. L’album est sorti juste à temps pour son 35e anniversaire de performances live. La sortie comprenait 25 nouvelles chansons, qui avaient toutes une chose en commun: une incroyable diversité stylistique associée à la plus haute qualité.

En 2019, Doro tourné à travers le monde en jouant devant des milliers de fans, y compris une tournée aux États-Unis avec un succès retentissant avec des légendes co-vedettes ÉGLISE MÉTALLIQUE. Maintenant en 2020, Doro célébrera dans des lieux du monde entier lors de sa prochaine tournée mondiale qui la mènera à nouveau aux États-Unis en avril et en mai. Doro est ravi de continuer le “Forever Warriors, Forever United” tournée et apporter un spectacle fracassant aux États-Unis, où elle jouera tous les faits saillants de toute sa carrière, y compris tous les DÉMONISTE classiques.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).