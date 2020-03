“Double Fun”: “Un autre type de focus” pour Robert Palmer

Quand Robert Palmer sort son quatrième album Double Fun le 1er mars 1978, son statut dans sa Bretagne natale est une contradiction. Une réputation critique grandissante et la musicalité incontestable de son travail solo contrastaient avec une présence dans les charts qui s’élevait précisément à une semaine.

C’est avec l’apparition fugace au n ° 46 du prédécesseur de ce nouvel album, le Certaines personnes peuvent faire ce qu’elles veulent. Bien que Double Fun n’ait pas changé cette situation, il a valu au Yorkshireman une nouvelle pièce radiophonique, avec sa propre composition «Best Of Both Worlds» et avec Gratuit «Every Kinda People» du bassiste Andy Fraser.

De plus, la chanson de Fraser, avec son message universel de positivité, est devenue le premier hit du top 40 pour Robert Palmer aux États-Unis, atteignant le numéro 16. À bien des égards, elle a ouvert la porte au succès constant dont il bénéficierait pendant une grande partie de la reste de sa carrière. Cela a également aidé Double Fun à devenir son plus grand album américain à ce jour, à la fois en termes de position de pointe (n ° 45) et de semaines passées sur la carte, un 25 en bonne santé.

Enregistré dans trois endroits (Hit Factory et Media Sound à New York et Sigma Sound à Philadelphie), l’album comportait à nouveau une liste A de collaborateurs. Ils comprenaient Paul Barrere, Bill Payne et Richie Hayward de Little Feat, les Brecker Brothers et Bob Babbitt de Motown’s Funk Brothers, avec des voix d’accompagnement par une Brenda Russell encore largement inconnue.

«À l’origine, j’allais couper les morceaux du nouvel album avec le groupe de ma dernière tournée», a déclaré Palmer au magazine Circus lorsque l’album est sorti. «Nous allions essayer de couper les chansons dans un style live mais les musiciens ont eu peur du studio. C’est un type de focalisation différent, projetant à un public un instant, puis sous le microscope de ces énormes enceintes repliables dans le studio. “

Après trois albums produits par Steve Smith, Double Fun a également montré Palmer de plus en plus confiant dans le studio. Il a produit cinq des neuf morceaux, les autres supervisés par Tom Moulton, à cette époque solidement ancré dans la culture de la musique dance de l’époque et en tant que producteur du label de Palmer’s Island. Grace Jones.

C’est Moulton qui a produit le slinky ‘Best Of Both Worlds’ et le soulful ‘Where Can It Go’, ainsi que le reggaefied ‘Love Can Run Faster’ et un remake funky d’une chanson de l’adolescence de Palmer, des Kinks ‘ ‘Tu m’as vraiment eu.’

L’artiste était au conseil d’administration pour le reste, y compris un autre remake, de «Night People», écrit par Allen Toussaint. Palmer avait déjà montré à plusieurs reprises son appréciation pour l’écrivain magistral de la Nouvelle-Orléans. En 1974, sa version de «Sneakin» Sally Through The Alley »de Toussaint est devenue la chanson titre de son premier album solo. Cela comprenait également sa lecture de «From A Whisper To A Scream», tandis que «River Boat» était sur le suivi de 1975, Pressure Drop.

Double Fun a également augmenté les références de l’âme aux yeux bleus de Palmer avec le «Come Over», groovy et chargé de cornes. Pendant ce temps, le potentiel du morceau de clôture ‘You Gonna Get What’s Coming’ a été repéré par Bonnie Raitt, qui l’a reprise sur son septième album The Glow en 1979.

