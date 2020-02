Doug Aldrich dit que Glenn Hughes est “Killing It” sur le nouvel album de The Dead Daisies

Doug Aldrich a parlé à Guitar Interactive Magazine du prochain album de LES MORTS QUOTIDIENS, le “collectif” de hard rock fondé par un musicien et homme d’affaires australien David Lowy. Le cinquième LP du groupe a été enregistré à La Fabrique Studios dans le sud de la France et est prévu le 24 avril. Le suivi des 2018 “Burn It Down”, sera le premier groupe à présenter Glenn Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR), qui a rejoint le groupe l’année dernière en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant John Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Aldrich a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “Le nouveau record du coup de pied.[[Glenn est]sur le feu. C’est un son différent de tout ce qu’il a fait, peut-être, avant – définitivement différent pour moi. Bien sûr, j’étais désolé de voir John et Marco allez, mais Glenn le tue. C’est une légende et il est qui il est. Il y a une raison pour laquelle il a appelé la «voix du rock». Il l’apporte tous les jours. “

Aldrich, qui jouait de la guitare pour Hughesgroupe solo en tournée en Europe, en Amérique du Sud et au Japon avant de rejoindre LES MORTS QUOTIDIENS, a déclaré qu’il était “étonnant” de renouer avec Glenn. “Nous parlions de faire des enregistrements ensemble peut-être à un moment donné; cela ne s’est jamais produit”, a déclaré le guitariste. “Il est entré dans le Temple de la renommée du rock and rollet puis il est devenu tellement occupé avec son «Hughes joue Deep Purple» [tour], [and] J’étais occupé avec LES DAISIES. Mais alors quelque chose est arrivé, et John Corabi voulait avoir du temps libre pour faire son propre truc, et Marco aussi. Et[[Lowy et le reste de LES MORTS QUOTIDIENS camp]a commencé à parler Glenn, et ils ont dit: “Hé, nous parlons à Glenn Hughes. ‘ Je dis: “Mec, ce serait incroyable.” “

Interrogé sur LES MORTS QUOTIDIENS«plans pour le reste de l’année, Doug a dit: “Nous avons presque fini avec le disque. Ça va commencer à être mixé. Je suis vraiment excité à ce sujet, évidemment. Les chansons sont top – vraiment bien. Je pense que ça va être l’un de mes disques préférés, j’ai fait partie Et puis nous commençons la tournée en avril. “

Hughes Raconté “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” au mois dernier NAMM montre CA LES MORTS QUOTIDIENSLe nouvel album de “est un beau morceau de musique”. Il a décrit la direction musicale du LP comme du «rock classique», ajoutant que «c’est un album groovy. Il contient beaucoup de mélodies. C’est ce que vous pouvez imaginer avec moi en les rejoignant – ce qui aurait pu arriver et ce qui s’est passé. morceau de musique très intéressant. “

Hughes a continué à louer Lowy, disant que collaborer avec LES MORTS QUOTIDIENS leader – qui est aussi le fils du milliardaire Frank Lowy, fondateur d’un des plus grands groupes de vente au détail au monde, Westfield – était une “merveilleuse” expérience. “C’est un guitariste studieux,” Glenn m’a dit. “Il travaille ses chaussettes. Avec Doug jouer au plomb, David joue du rythme, c’est une bonne combinaison avec moi qui joue comme je joue. “

Août dernier, LES MORTS QUOTIDIENS libéré “Jours justes”, première chanson du groupe à figurer Hughes.

Selon Wikipédia, depuis la formation du groupe en 2012, LES MORTS QUOTIDIENS a présenté deux douzaines de membres différents (y compris des joueurs de “session” et des “remplaçants temporaires”), y compris le batteur Brian Tichy (ÉTRANGER, SERPENT BLANC), GUNS N ‘ROSES guitariste Richard Fortus et GN’R claviériste Dizzy Reed. Le groupe a tourné avec des goûts de AEROSMITH, BAISER et BLACK STAR RIDERS.

Connue comme la «voix du rock», cette femme de 68 ans Hughes est surtout connu pour affronter le Mk. III et Mk. IV files d’attente de VIOLET FONCÉ au milieu des années 1970 et pour chanter sur SABBAT NOIRalbum de 1986 “Septième étoile”. Il a été remplacé par Ray Gillen après seulement six performances live avec le groupe.

En 2009, Hughes formé COMMUNION DU PAYS NOIR avec le guitariste de blues Joe Bonamassa, claviériste Derek Sherinian (THÉÂTRE DU RÊVE, SONS OF APOLLO) et batteur Jason Bonham (BONHAM, ÉTRANGER). Hughes récemment dit Midlands Metalheads Radio que le groupe se réunira pour enregistrer son cinquième album en janvier 2021.

Photo gracieuseté de LES MORTS QUOTIDIENS Facebook page