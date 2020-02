Doug Aldrich dit que le nouvel album de The Dead Daisies ‘Sounds Amazing’

Avant le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer10e Gala des Memorial Awards, qui a eu lieu à l’Avalon à Hollywood, en Californie, le 20 février, Doug Aldrich a parlé à “The Blairing Out With Eric Blair Show” du prochain album de LES MORTS QUOTIDIENS, le “collectif” de hard rock fondé par un musicien et homme d’affaires australien David Lowy. Le cinquième LP du groupe a été enregistré à La Fabrique Studios dans le sud de la France et doit arriver fin mai. Le suivi des années 2018 “Burn It Down”, sera le premier groupe à présenter Glenn Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR), qui a rejoint le groupe l’année dernière en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant John Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

Aldrich dit (voir la vidéo ci-dessous): “Cela ressemble à LES MORTS QUOTIDIENS, mais avec un nouveau chanteur. Bien sûr, nous manquons John et Marco, mais Glenn est une force. Je l’appelais ‘Hughes Force One, parce qu’il est comme une force – vous ne pouvez pas l’arrêter. C’est l’un des plus grands musiciens, chanteurs de notre vie – Glenn Hughes. Et je suis super excité par le disque. Cela semble incroyable… Le nouveau MORT DAISIES les choses sont vraiment géniales. Et je pense que les gens en seront contents. “

Il a ajouté: “Vous changez les chanteurs principaux, il y a toujours des gens qui vont manquer l’ancienne composition. Mais c’est la chose à propos de LES MORTS QUOTIDIENS ce n’est pas différent de VIOLET FONCÉ. Au début, VIOLET FONCÉ était un rond-point. VIOLET FONCÉ était, comme, “Hé, entrez, faites de la musique et partez.” Et c’est comme ça. Et c’est pareil avec LES MORTS QUOTIDIENS. Et maintenant nous avons Glenn Hughes, et nous le garderons aussi longtemps que possible. “

Aldrich a également parlé de ce que cela a été de faire rebondir les idées musicales Hughes et batteur / chanteur Deen Castronovo dans l’actuel MORT DAISIES s’aligner.

“Deen est tellement talentueux “, a déclaré le guitariste.” Je l’aime. C’est un bel humain. Nous nous sommes fait des amis quelques tours avec SERPENT BLANC et PÉRIPLE, puis nous avons toujours été proches. Nous avons fait quelques projets ensemble, des sortes de projets de session – quelque chose appelé SAINTS DE RÉVOLUTION – et Deena une voix incroyable. Alors lui et Glenn [singing] ensemble, c’est énorme.

“Glennle son de basse est si gros, c’est tellement méchant et sexy et gros, vous n’avez même pas besoin d’une guitare, ” Doug expliqué. “Alors moi et David Lowy va combler les lacunes… De quoi d’autre avez-vous besoin? Vous avez des tambours et cette basse et la voix – c’est un groupe. “

Aldrich a continué à louer Lowy, en notant que LES MORTS QUOTIDIENS leader – qui est aussi le fils du milliardaire Frank Lowy, fondateur d’un des plus grands groupes de vente au détail au monde, Westfield – “a été dans le quartier. Il connaît tout le monde. Il connaît toutes les rock stars, plus que moi”, a-t-il déclaré. “C’est un gars qui joue de la guitare avec un abandon insouciant. Et je ne peux pas faire ça. Je joue de la guitare depuis une quarantaine d’années, et sa façon de jouer est une énigme – c’est un mystère pour moi de tirer cette approche jeune et honnête à la guitare.

“Moi et Glenn suivaient des guitares et des basses en France à cette session, et ça sonnait incroyable, mais quand David Lowy mettre la guitare dessus, puis il est devenu LES MORTS QUOTIDIENS” Doug m’a dit. “Il a vraiment quelque chose. Il a quelque chose.”

Août dernier, LES MORTS QUOTIDIENS libéré “Jours justes”, première chanson du groupe à figurer Hughes.

Selon Wikipédia, depuis la formation du groupe en 2012, LES MORTS QUOTIDIENS a présenté deux douzaines de membres différents (y compris des joueurs de “session” et des “substituts temporaires”), y compris le batteur Brian Tichy (ÉTRANGER, SERPENT BLANC), GUNS N ‘ROSES guitariste Richard Fortus et GN’R claviériste Dizzy Reed. Le groupe a tourné avec des goûts de AEROSMITH, BAISER et BLACK STAR RIDERS.



