Doug Aldrich se souvient de Randy Rhoads à l’occasion du 38e anniversaire du décès du guitariste d’Ozzy Osbourne

Doug Aldrich a rendu hommage à Randy Rhoads sur le 38e anniversaire du légendaire OZZY OSBOURNE décès du guitariste.

Rhoads et deux autres ont été tués le 19 mars 1982 lorsque le petit avion dans lequel ils volaient à Flying Baron Estates à Leesburg, en Floride, a frappé Ozzybus de tournée, puis s’est écrasé dans un manoir. Rhoads avait 25 ans.

Jeudi, Aldrich a pris son Instagram partager un Ross Halfin photo de Rhoads, Osbourne et Rudy Sarzo sur scène au juillet 1981 Journée sur le vert concert à Oakland, en Californie, et il a inclus le message suivant: “Il y a 38 ans, nous avons perdu Excité….. J’ai eu la chance de l’avoir vu jouer à Philadelphie. Après avoir déménagé à LA, j’ai pu le rencontrer. J’ai rencontré un enfant appelé Eddie qui m’a appelé et m’a demandé si je voulais aller voir DEBROW [sic] au Whisky … Il a dit Excité allait confier quelques chansons …. Je suis comme qui? Randy Rhoads? Le gars anglais de BLIZZARD OF OZ? Il va non, il n’est pas anglais … il est de Burbank … je suis comme quoi ?? !!!! Il va oui, j’avais l’habitude de lui donner des cours de guitare … j’étais sous le choc !!! Haha …

“Alors oui, nous sommes allés et d’une manière ou d’une autre nous sommes entrés et nous nous sommes dirigés vers la porte des coulisses Eddie frappé .. le garde a dit que vous les enfants ne pouvez pas venir ici … Alors, Randy va ‘hey Eddie! ‘ Eddieregarde les escaliers et dit bonjour Excité… Excité va … Hé, laissez ces gars-là ….. je suis monté ces escaliers en une seule étape et lui a serré la main 🙂 Il était tellement cool .. une vraie star … il a joué un Dean V ce soir-là. Je suppose qu’il l’a emprunté? Quelqu’un sait?

“Quelqu’un sait Eddie? Nous avons perdu le contact après la déconnexion de mon téléphone ….

“Je n’arrive toujours pas à croire que tout cela soit arrivé. Reconnaissant 🙂

“P.S. le week-end suivant après ma rencontre Excité, Eddie appelé et dit bon Excité‘est-ce que je vais encore faire du Whisky et demandé si je voulais me retrouver? Que pensez-vous que j’ai dit? “

Dans une interview de 2017 avec Listen Iowa, Doug a confirmé que Excité était une influence sur lui en tant que jeune homme apprenant à jouer de la guitare. “Bien sûr qu’il l’était”, at-il dit. “Il n’y en avait qu’un Excité, vous ne pouvez donc pas le copier. Mais je l’aimais. J’ai adoré l’attaque féroce quand il a joué et la façon dont il a joué avec tant de passion et d’énergie. Ses riffs étaient si anguleux et classiques, même baroques. Même son solo était tellement cool. C’était un genre de personne différent avec qui je pouvais m’identifier. Je regarderais Eddie Van Halen et pense qu’il est tellement cool. Mais je ne pouvais pas jouer comme ça. D’une manière ou d’une autre je pourrais m’identifier Excité Plus facile. J’adore comment il a joué. “

Doug, qui a déjà joué avec DIO et SERPENT BLANC, est actuellement membre de LES MORTS QUOTIDIENS, qui a récemment signé un accord mondial avec Spinefarm Records. Le cinquième LP du groupe a été enregistré à La Fabrique Studios dans le sud de la France et est provisoirement prévue fin mai. Le suivi des années 2018 “Burn It Down”, sera le premier groupe à présenter Glenn Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR), qui a rejoint le groupe l’année dernière en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant John Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).



