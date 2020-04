Download Festival annonce un événement virtuel «Download TV»

Bien que le festival du téléchargement de cette année ait été annulé à la lumière de la pandémie de COVID-19, les fans de rock peuvent toujours être excités pour un week-end rempli de performances, d’interviews et plus encore jamais vues par leurs artistes préférés. Plus tôt dans la journée, les organisateurs du festival ont annoncé Download TV, qui sera diffusé en direct sur les plateformes de médias sociaux de Download tout au long du week-end du 12-14 juin, lorsque le festival physique aurait eu lieu.

Le festival virtuel se composera de trois spectacles quotidiens, avec beaucoup de musique, des interviews, des performances inédites, du contenu interactif et bien plus encore. Bien que la programmation n’ait pas encore été annoncée, les organisateurs ont annoncé sur leur site Web qu’ils présenteront de nombreux actes incroyables qui étaient programmés pour 2020.

Download, le plus grand festival de rock du Royaume-Uni, line-up impressionnant cette année à Donington Park, y compris des actes légendaires tels que KISS, Iron Maiden, System Of A Down Korn, The Offspring, Deftones et Disturbed. Cette apparition particulière de KISS devait être leur dernier spectacle au Royaume-Uni – une étape de leur vaste tournée mondiale «End Of The Road».

Dans une déclaration sur leur site Web, les organisateurs du festival ont écrit: «Maintenant, bien sûr, nous ne voulions pas manquer le plus grand week-end de rock. C’est pourquoi nous proposons un festival virtuel directement dans vos salons, pour un week-end seulement! Alors installez votre tente, érigez vos drapeaux, placez vos cornes et préparez-vous à mosh (à une distance socialement responsable, bien sûr)! »

Ils ont ensuite ajouté que «Download Festival voudrait rappeler à tout le monde de rester en sécurité, de rester à la maison et de sauver des vies – pratiquez une distance sociale en toute sécurité et n’organisez que des soirées de téléchargement de tentes TV au sein de vos propres groupes familiaux, n’encouragez pas les rassemblements de groupe.

Download Festival a également fait sa part pour aider où ils le pouvaient pendant la pandémie. Plus récemment, ils ont sorti un t-shirt en édition limitée sur leur magasin en ligne. Tous les profits de la vente de la chemise iront à NHS Charities Together, qui aide à soutenir les infatigables médecins, infirmières, personnel et bénévoles du NHS s’occupant des patients COVID-19.

Pour plus d’informations sur Download TV, visitez leur site officiel.