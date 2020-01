Downtown Music passe à la vitesse supérieure, acquiert FUGA aux Pays-Bas

Le groupe AVL Digital de Downtown Music Publishing a acquis FUGA, un distributeur et fournisseur de services de musique numérique basé à Amsterdam.

L’achat, qui a été annoncé publiquement ce matin (22 janvier), est le dernier d’une série d’investissements agressifs axés sur la croissance du centre-ville.

En mars 2019, la société a conclu un accord de 200 millions de dollars et est devenue propriétaire d’AVL Digital Group, qui, par le biais de son

ses filiales, Sounddrop, AdRev, DashGo et CD Baby, l’un des plus grands distributeurs numériques de musique indépendante, aident les artistes indépendants à monétiser leur travail.

Selon les termes de l’accord, FUGA continuera de fonctionner de manière indépendante.

En comptant les quelque 100 membres de l’équipe néerlandaise, Downtown compte désormais plus de 500 employés travaillant en son nom, ainsi que des bureaux à New York, Los Angeles, Nashville, Amsterdam (séparés de FUGA) et Londres.

Fondé par Justin Kalifowitz en 2017, Downtown s’est rapidement hissé au sommet de la sphère des droits des artistes et des droits d’auteur. La capacité de la marque à attirer (et à maintenir) des artistes prestigieux est sans aucun doute; Les Beatles, One Direction, Bruce Springsteen et d’autres artistes extrêmement populaires font partie de la bannière Downtown.

En acquérant FUGA, qui complétera et bénéficiera aux plates-formes d’AVL, Downtown signale que ses objectifs à long terme ne se limitent pas à l’Amérique du Nord, ni même à l’Europe.

FUGA a fait ses débuts en 2014, en tant que petite startup ambitieuse avec de grandes idées, un financement limité et seulement 12 employés. En moins d’une demi-décennie, la taille de l’équipe de FUGA a explosé et l’entreprise a ouvert ses propres bureaux internationaux. Le PDG Pieter van Rijn a longtemps parlé de son intention de s’implanter sur les marchés asiatique et africain, et cela sera plus facile avec les contacts et les ressources supplémentaires de Downtown à sa disposition.

Les conditions financières de l’accord Downtown-FUGA n’ont pas été divulguées.