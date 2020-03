Dragonee’s Gee Anzalone va manquer la tournée américaine; Aquiles Priester va intervenir

Le batteur Gee Anzalone sera obligé de rater FORCE DU DRAGONà venir aux États-Unis en raison de problèmes de santé et sera temporairement remplacé par Aquiles Priester (ANGRA, TONY MACALPINE, GUÊPE.).

AnzaloneL’absence du trek a été annoncée plus tôt dans la journée via FORCE DU DRAGONles réseaux sociaux.

Le groupe a écrit: “FORCE DU DRAGON sont tristes d’annoncer ce batteur Gee Anzalone ne se produira pas lors de la prochaine tournée américaine. Gee a été hospitalisé pour une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Batteur virtuose Aquiles Priester se produira sur la prochaine FORCE DU DRAGON US Tour pendant Gee récupère. “

Guitariste Herman Li a déclaré dans un communiqué: “Notre frère nous manquera Gee lors de la prochaine tournée américaine, mais la santé est la plus importante. Nous souhaitons Gee un rétablissement rapide et nous savons qu’il sera bientôt de retour en tournée avec nous. Nous voulons remercier notre ami Aquiles pour être intervenu et nous avoir aidés à court terme. “

FORCE DU DRAGONLa tournée en tête d’affiche aux États-Unis commencera le 5 mars à Phoenix, Arizona et se terminera le 21 mars à Brooklyn, New York. Le soutien sur le trek viendra de LIBÉREZ LES ARCHERS et VISIONS D’ATLANTIS.

FORCE DU DRAGONLa récente tournée européenne du groupe a marqué la première du groupe avec un nouveau bassiste et choriste Alicia Vigil (VIGILE DE GUERRE), qui a rejoint FORCE DU DRAGON en janvier.

Août dernier, FORCE DU DRAGON chemins séparés avec bassiste de longue date Frédéric Leclercq. Jouer de la basse pour le groupe à certains de ses spectacles à la fin de l’année dernière était Damien Rainaud, qui a produit FORCE DU DRAGONle huitième album complet, “Extreme Power Metal”.

“Extreme Power Metal” est sorti en septembre. Li a déclaré à propos de l’effort: “Cet album combine à nouveau le meilleur de FORCE DU DRAGON d’une manière encore plus grande et plus épique que nous ne l’avons jamais fait auparavant. ”



