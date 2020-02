Drake apporte des batailles de rap en streaming à la caféine dans le cadre d’un accord pluriannuel

Drake rejoint Caffeine et amène avec lui l’Ultimate Rap League dans le cadre d’un accord pluriannuel.

La caféine a refusé de commenter la durée exacte du partenariat, mais Drake a maintenant un profil officiel. L’Ultimate Rap League est dirigée par le co-fondateur Troy Mitchell et est la ligue de rap de combat la plus importante des États-Unis.

Drake dit que le partenariat entre Caffeine et URL aidera à amener les batailles de rap aux masses.

“J’ai toujours aimé l’URL et j’ai admiré ce que Smack et son équipe ont pu créer, ce n’était tout simplement pas facilement accessible”, déclare Drake dans le communiqué de presse. “C’est excitant d’être dans une position où je peux apporter de la caféine à la table et aider à fournir à URL les outils dont ils ont besoin pour améliorer l’expérience de visionnement et la rendre plus accessible aux fans.”

Drake lui-même n’est pas étranger à la diffusion en direct. Il a aidé à battre le record de téléspectateurs simultanés sur Twitch lorsqu’il a rejoint Ninja dans un flux Fortnite. Le profil officiel de Drake sur la caféine est maintenant en ligne, mais ne vous attendez pas à un contenu exclusif pour l’instant.

Caffeine dit que Drake “pourrait” diffuser sur sa propre chaîne, mais ne confirmera pas la fréquence. L’accord signé ne couvre pas un calendrier de diffusion en continu.

Drake peut attirer une foule de 650 000 joueurs sur Twitch, ce qui prouve que le streaming en direct a des jambes. Plusieurs services rivaux font leur apparition et tentent de voler une partie du tonnerre d’Amazon ici. Tout récemment, Ninja a récemment mixé Microsoft en tant que streamer exclusif pour la plate-forme.

Pendant ce temps, YouTube, appartenant à Alphabet, expérimente la copie de fonctionnalités de Twitch telles que les dons des téléspectateurs à ses créateurs de contenu. Reste à savoir si la présence de Drake sur la caféine aidera le site à faire sensation auprès des téléspectateurs. Si Drake a un profil mais ne l’utilise jamais, ce n’est pas un outil promotionnel très utile.

Bien que la caféine n’ait pas divulgué les détails de l’accord, vous pouvez parier que Drake a gagné un joli sou pour faire l’annonce.