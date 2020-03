Drake bat le record du plus grand nombre de 100 entrées «Billboard»

C’est officiel: Drake a battu le record du plus grand nombre de singles à figurer sur le Billboard’s Hot 100. Grâce à sa nouvelle collaboration avec Lil Yachty et DaBaby, «Compte bancaire d’Oprah», qui vient de faire ses débuts au n ° 89, Drake a battu Taylor Swift, Elvis Presley, Kanye West, Justin Bieber et même les Beatles avec un énorme 208 Hot 100 en simple.

C’est toutefois le Glee Cast que Drake a officiellement usurpé. Le casting de l’émission musicale extrêmement populaire détenait auparavant le record depuis octobre 2013 avec 207 Hot 100 singles. Le rappeur canadien les a égalés en janvier quand il a fait une apparition sur Future’s Life is Good, qui a fait ses débuts sur la carte au numéro 2.

L’artiste primé aux Grammy Awards a fait sa première apparition sur le Hot 100 en 2009 avec ‘Best I Ever Had’, de son premier EP, Si loin. Le single, qui a depuis été certifié quatre fois Platine, est entré dans le classement au n ° 92 le 23 mai et a culminé au n ° 2 le 24 juillet.

Depuis, Drake a obtenu 36 succès dans le Top 10 du Hot 100 et six succès n ° 1 – “ Nice For What ”, “ In My Feelings ” et “ God Plan ” en 2018, “ Work ”, avec Rhianna, en 2016, “ One Dance ‘, avec WizKid & Kyla, en 2016 et’ What’s My Name? ‘Également avec Rhianna, en 2010. Drake détient également le record du plus grand nombre de singles n ° 1 du palmarès Billboard Hot Rap Songs avec 15 titres, et le la plupart des singles n ° 1 sur les chansons Hot R & B / Hip-Hop avec 19 entrées.

Billboard établit le palmarès Hot 100 le 4 août 1958, Ricky Nelson marquant la première place n ° 1 avec «Poor Little Fool». Depuis lors, le graphique américain a vu 1 096 entrées différentes détenant la première place. Aujourd’hui, le Hot 100 classe les titres en fonction des ventes physiques et numériques, de la radio et, bien sûr, de la vapeur.

Drake, qui travaille actuellement sur un nouvel album studio, a fait une rare interview avec le podcast Rap Radar en décembre, où il a partagé qu’il était: «À un grand endroit de ma vie. Ma vie est une question de paix, ma vie est de boire des expressos et du vin, j’essaie de faire cet album, j’aime être père, j’aime ma maison. “

Écoutez le meilleur de Drake sur Apple Music et Spotify.