Drake dit qu’il est «à 80%» avec un nouvel album

Drake est peut-être sur le point de terminer son nouvel album.

Le rappeur de Toronto a profité de son histoire Instagram dimanche soir pour partager quelques photos en studio. Mais c’est sa légende qui fait parler les fans. Il a écrit «80%» sur une image de lui-même, suscitant des spéculations selon lesquelles il est sur le point de conclure le projet tant attendu.

Annonces :

Bien que Drake n’ait pas précisé s’il parlait de son nouvel album, il avait précédemment déclaré que le suivi du Scorpion 2018 arriverait cet été. “Aussi mon 6e STUDIO ALBUM DROPPING SUMMER 2020 !!! Chanceux numéro 6, bientôt avant », a-t-il déclaré aux fans.

Au cours du week-end, trois nouvelles chansons de Drake ont fui, dont «Lie to Me», «Greece» et «In the Cut» avec Roddy Ricch. Le rappeur de « The Box » a joué ce dernier en se rendant en direct sur Instagram dimanche. «Ni ** comme une fuite de musique et de merde comme ça. Cette merde est folle », a déclaré Roddy.

Fin avril, Drake a laissé tomber les bandes de démonstration de Dark Lane pour retenir les fans. « J’ai juste essayé de faire flotter ça là-bas, de donner le ton à l’album et ensuite, oui, l’album est travaillé tous les jours », a-t-il déclaré lors d’une interview avec Lil Wayne sur Young Money Radio.

Drake avait précédemment révélé que le projet serait plus court que Scorpion, qui avait 25 chansons. « Cet album, je vais probablement en faire une offre plus réaliste, quelque chose de plus concis », a-t-il déclaré.

De plus, il est présenté dans le prochain single de DJ Khaled, qui devrait bientôt sortir. « Drake est définitivement sur le single de DJ Khaled et la voix est tellement incroyable », a déclaré Khaled lors d’une récente apparition sur le podcast « Drink Champs » de N.O.R.E. « La fréquence de cette putain de mère, les sons, la façon dont ça sonne, c’est incroyable. »