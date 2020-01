Drake et Future partagent la nouvelle chanson «Desires»: écouter

Drake et Future ont sorti une nouvelle chanson intitulée “Desires”. Découvrez-la ci-dessous. Le nouveau morceau est apparu du jour au lendemain sur SoundCloud d’OVO sous le titre “DESIRES LEAK 2020 SUPER FUTURE DRAKE”. Il suit “Life Is Good”, qu’ils ont partagé plus tôt ce mois-ci. Le duo a sorti What a Time to Be Alive en 2015.

L’année dernière, Future a sorti son nouvel album Future Hndrxx Presents: The WIZRD et Drake a réédité sa mixtape So Far Gone.

Découvrez où les chansons de Drake et Future ont atterri sur «Les 100 meilleures chansons de 2018».

