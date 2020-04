Drake partage la vidéo de la nouvelle chanson «Toosie Slide»: Regardez

Drake a publié une toute nouvelle chanson intitulée «Toosie Slide», ainsi qu’un clip vidéo qui reflète la pandémie actuelle de COVID-19. Le visuel s’ouvre sur une photo des rues désertes de Toronto. Puis Drake apparaît dans sa maison – s’isolant de lui-même – portant des gants et un masque tout en faisant la danse signature de la chanson. À la fin de la chanson, Drake danse à l’extérieur devant un feu d’artifice. Regardez le clip ci-dessous.

«Toosie Slide» suit la paire de chansons surprise de Drake 2020: «Quand dire quand» et «Chicago Freestyle». Cette année également, Drake a fait équipe avec Future pour «Life Is Good» et «Desires».

Drake a à l’origine taquiné son nouveau single avec un clip de la danseuse d’Atlanta Toosie exécutant les mouvements de la chanson (“Ça monte du pied droit, du pied gauche / du pied gauche, du pied droit”). Trouvez le clip Toosie ci-dessous.

Le dernier album studio de Drake était le Scorpion de 2018. En 2019, il a abandonné Care Package, une compilation de morceaux initialement sortis entre 2010 et 2016.

Revisitez l’édition 2018 de «Mon dîner avec Drake» de Pitchfork.

https://twitter.com/TheRealYvngQuan/status/1244388959339384834/

