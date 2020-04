Drake partage la vidéo officielle de la diapositive Toosie

Drake a fait vibrer les fans très tôt sur sa nouvelle chanson «Toosie Slide» avant sa sortie officielle jeudi à minuit, grâce à sa nature pédagogique et aux danseurs Toosie, Hiii Key et Ayo & Teo – qui a créé un clip de la chanson et de la danse sur les réseaux sociaux plus tôt dans la semaine.

Dans la vidéo officielle d’accompagnement de «Toosie Slide», Drake, dont le visage est partiellement couvert, est vu la plupart du temps seul jouant les paroles et la chorégraphie de danse. Il se déplace dans une rue déserte et traverse un manoir, avant que le clip réalisé par Theo Skudra ne se termine par un feu d’artifice coloré. Vous pouvez consulter la vidéo «Diapositive Toosie» ci-dessous.

“Je dois danser, mais c’est vraiment dans une rue / Je vais vous montrer comment l’obtenir”, raconte Drake. “Ça va du pied droit vers le haut, le pied gauche glisse / Le pied gauche vers le haut, le pied droit glisse / Fondamentalement, je dis que dans les deux cas, nous allons glisser.”

Dans une interview avec Rolling Stone, les danseurs qui ont aidé à rendre la chanson virale avant sa sortie ont déclaré qu’ils étaient initialement censés apparaître dans la vidéo officielle de la chanson, mais la pandémie de coronavirus a changé le plan. Leur clip vidéo viral présente des images brutes qu’ils ont envoyées à Drake après qu’il les ait contactées.

“Drake m’a frappé et m’a dit:” Yo, j’ai besoin de ton aide “”, a déclaré Toosie à Rolling Stone. «Alors, il envoie le record. Ce n’était qu’une idée à l’époque. C’était juste le crochet et un vers. Je suis venu avec cette danse. [Drake said,] ‘Ce que tu penses? Vous pensez que vous pouvez trouver une danse pour cette chanson que j’ai faite? “Alors je m’assois, écoute-la. Heureusement, je suis chez Ayo et Teo avec Hiii Key et nous tous. Nous avons tous froid. Nous l’avons trouvé assez rapidement. Nous avons juste tout reconstitué. Nous avons tous contribué. »

«Toosie Slide» a été produit par le producteur zurichois OZ, qui a également partagé l’illustration de la sortie sur sa page Instagram. “Un autre hymne présenté par Drake, produit par Me”, a-t-il légendé la publication.

