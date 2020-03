Drake rejoint Lil Yachty sur la nouvelle chanson «Oprah’s Bank Account»: écoutez

Lil Yachty célèbre le quatrième anniversaire de Lil Boat avec une nouvelle chanson et son clip. La piste est “Oprah’s Bank Account” et comprend DaBaby et Drake. Dans la vidéo, réalisée par le réalisateur X, Yachty dépeint Oprah. Regardez ci-dessous.

Le dernier record solo de Lil Yachty était Nuthin ’2 Prove en 2018. Plus tôt cette année, il a fait une apparition dans le clip de Future et «Life Is Good» de Drake.

Drake a récemment partagé les nouveaux morceaux «Quand dire quand» et «Chicago Freestyle». Lisez l’éditorial «Mon dîner avec Drake».

