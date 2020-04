Drake remercie les travailleurs de première ligne lors du spécial «Stronger Together»

Drake montre sa gratitude.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, le rappeur «Toosie Slide» a fait une apparition spéciale lors de l’émission spéciale «Stronger Together, Tous Ensemble» du Canada dimanche. Arrivant de son manoir à Toronto, Drake a clôturé l’avantage avec un message sincère aux héros de tous les jours sur les lignes de front de la crise, les appelant la «colle qui nous tient tous ensemble».

“Je veux commencer par dire chapeau à tous les artistes qui ont joué, ont présenté leurs talents ce soir pour une bonne cause”, a-t-il déclaré. «Je veux envoyer tout mon amour, toute ma gratitude, tout mon soutien aux travailleurs de première ligne, aux premiers intervenants, aux travailleurs de la santé.»

Il a ensuite révélé qu’il avait dû se rendre à l’hôpital récemment en raison d’une blessure au pied et a été témoin de leur héroïsme de première main. “Je me suis retrouvé à l’hôpital l’autre jour en raison d’une blessure au pied et juste pour voir le moral, les sourires, la bonne humeur sur tout le visage que j’ai pu rencontrer dans cette situation, malgré tout ce qui se passe, c’est juste incroyable de voir des gens qui doivent quitter leur famille tous les jours et aller travailler au milieu de cette crise, aussi dangereux soit-il. »

Drake avait également un message pour les personnes isolées à la maison qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale. “Je veux exhorter tous ceux qui se trouvent dans leur propre espace à trouver la doublure argentée à l’époque que nous traversons en ce moment”, a-t-il déclaré. “Si vous avez un métier qui peut être travaillé depuis chez vous, c’est une chose incroyable de continuer à travailler, de garder votre esprit stimulé, de vous améliorer dans ce domaine qui vous passionne.”

Il les a encouragés à rester actifs et à «entretenir vos relations personnelles». “C’est maintenant le temps de la réflexion sur soi”, a-t-il ajouté. “C’est un moment où je pense qu’aucun d’entre nous ne pensait que nous aurions un jour, mais je vous exhorte à trouver la doublure argentée.”

Malgré les temps difficiles, il attend avec impatience une journée plus lumineuse. “J’espère que nous émergerons tous de meilleures personnes, des personnes plus unifiées, et j’espère que nous pourrons nous montrer la même quantité d’amour que nous montrons maintenant”, a-t-il déclaré. «J’ai hâte de voir le jour où nous serons réunis, que ce soit en face à face ou simplement en nous connectant par quelque chose d’autre que nous faisons. Je serai là avec un sourire sur mon visage et jusque-là, veuillez garder à l’esprit toutes ces personnes qui sont vraiment ici et qui travaillent pour vous. ”

Le programme de 90 minutes, qui a soutenu les banques alimentaires à travers le Canada pendant la pandémie de coronavirus, a également présenté une apparition de Justin Bieber, qui a interprété une reprise de “Lean on Me” de Bill Withers aux côtés de Michael Bublé, Avril Lavigne, Fefe Dobson et d’autres Chanteurs canadiens.