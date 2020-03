«Dream Baby»: Glen Campbell rend hommage à Roy Orbison

Même au-delà de sa voix incomparable et de ses superbes compétences de guitariste, une autre partie de l’attrait énorme et durable de Glen Campbell réside dans sa capacité d’interprète. Après sa première vague de succès avec les chansons de Jimmy Webb et d’autres, le styliste country-pop a souvent tourné son attention vers des chansons qui avaient déjà été des succès majeurs pour d’autres artistes, et les a fait siennes à chaque fois.

Ses collaborations avec Bobbie Gentry, par exemple, ont donné de bons résultats avec les reprises des «Let It Be Me» et «All I Have To Do Is Dream» des Everly Brothers. En 1970, il a eu un grand succès avec sa refonte de Conway Twitty «It’s Faites seulement croire. »Puis il se concentra sur le Big O.

Né à un jour d’intervalle

Glen Campbell et Roy Orbison avait la distinction d’être né à un jour d’intervalle – Glen le 22 avril 1936 près de Delight, Arkansas et Roy le 23, à 332 milles de là à Vernon, Texas. En 1967, Campbell a terminé son album Gentle On My Mind avec une lecture de «Crying», et Hey Little One de 1968 a inclus un autre hommage sous la forme de «It’s Over».

Le 13 mars 1971, peu de temps avant que chacun n’ait 35 ans, Campbell entre à la fois au palmarès country et pop aux États-Unis avec «Dream Baby (How Long Must I Dream)», sa version du pop n ° 1 d’Orbison de 1962. écrit par l’artiste country, compositeur et danseur Cindy Walker, est devenu le premier single du 20e album studio de Glen The Last Time I Saw Her, qui a suivi en juillet. La production, comme d’habitude, a été réalisée par le collaborateur de longue date Al De Lory.

La critique de Billboard a été enthousiasmée: “Ses meilleures performances ainsi que l’arrangement et la production du premier taux d’Al De Lory devraient le placer tout en haut du classement.” En fait, la nouvelle version n’a atteint que le 31e rang du Hot 100, mais la chanson a bien fonctionné auprès du public country de Campbell: elle a atteint le 7e rang pour devenir son 12e top dix hit dans le format.

