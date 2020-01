THÉÂTRE DU RÊVE rendu hommage à Neil Peart lors de son concert hier soir (samedi 11 janvier) à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Chanteur James LaBrie a conduit le public d’AFAS Live dans un moment de silence alors qu’ils se tenaient tranquillement pendant 30 secondes “en mémoire” de l’emblématique SE RUER batteur, dont la mort a été annoncée la veille et qui a été une grande inspiration pour THÉÂTRE DU RÊVE.

Le samedi, LaBrie et ses camarades de groupe ont pris à leur Twitter exprimer leurs condoléances pour Peart”, écrit: “Nous sommes profondément attristés d’apprendre la perte d’un des plus grands artistes, paroliers et batteurs de tous les temps au monde. Dire que Neil et la musique dont il faisait partie avait une influence sur THÉÂTRE DU RÊVE est un euphémisme grossier. “

Plus tôt dans l’année, THÉÂTRE DU RÊVE guitariste John Petrucci a parlé à Consequence Of Sound de l’impact SE RUERLa musique de lui avait un jeune fan grandissant à New York à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

“Tome,[[SE RUER]c’est le groupe qui a tout changé “, a-t-il dit.” Quand je l’ai entendu, j’ai juste … je ne sais pas ce que c’est que les gens et la musique … Quand la musique vous frappe de cette manière, surtout quand vous êtes jeune, vous êtes influent et vous développez en quelque sorte vos goûts, et ce groupe, il y avait quelque chose à ce sujet. J’ai adoré. Et donc je me suis complètement aspiré dans toutes choses SE RUER. “

Il a ajouté: “Un de mes plus grands souvenirs musicaux a à voir avec eux SE RUER a été le premier concert auquel je suis allé. En 1982, ils étaient sur le «Signaux» tour. Ils jouaient au Nassau Coliseum de Long Island. J’y suis allé et j’ai eu les pires sièges jamais; ils étaient si loin. Mais je n’arrivais pas à croire que c’était le groupe que j’écoutais tout ce temps, et me voici dans le même bâtiment qu’eux. Comment est-ce possible? J’ai été époustouflé par le spectacle et la production. Et vous pouvez imaginer quel impact cela a eu sur moi, ce qui en a finalement fait ma carrière. “

Ancien THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy, qui a co-fondé le groupe avec Petrucci il y a près de 35 ans, Ultimate Classic Rock cette SE RUER était l’une de ses plus grandes inspirations.

“Je ne peux pas surestimer l’ampleur de l’influence SE RUER eu sur moi comme un jeune adolescent “, at-il dit.” Je dirais d’environ 1981 à 1987, ils étaient mes dieux. Neil Peart était mon dieu à ce moment-là, et a eu une énorme, énorme influence sur ma batterie… La taille de la batterie, la façon dont j’approchais les tambours, les signatures de temps étranges, la musique instrumentale de style progressif – je veux dire, tout ce qui concerne SE RUER à ce moment-là, quand j’étais un adolescent en développement, c’était énorme. Je les ai vus à chaque tournée depuis lors. “

THÉÂTRE DU RÊVE14e album studio, “Distance dans le temps”, a été publié en février 2019.



