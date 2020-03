Berklee College Of Music et THÉÂTRE DU RÊVE ont annoncé la création du Fonds de bourses d’études Dream Theater. Pour célébrer le 35e anniversaire du groupe, THÉÂTRE DU RÊVE et Berklee sont en train de créer un fonds qui fournira des bourses aux étudiants musiciens dans le besoin sur une base continue à l’avenir.

Récemment, les anciens John Petrucci ’86 (guitariste) et femme Rena (qui l’a récemment complétée Berklee Advanced Guitar Certificate en ligne) visité Berklee pour visiter les studios de production et de musique du collège. Ce voyage était la première fois que le couple revenait sur le campus depuis que leur fils Reny diplômé en 2018. Pendant leur séjour, ils ont rencontré Berklee Président Roger Brown et discuté de la fondation du Bourse Dream Theater.

“THÉÂTRE DU RÊVE a eu une énorme influence sur la scène metal progressive, atteignant un succès mondial pour leur dévouement à l’excellence dans la musique “, a déclaré marron. “Le THÉÂTRE DU RÊVE Le t-shirt est le vêtement le plus populaire sur notre campus depuis des années, et de nombreux étudiants ont choisi de venir Berklee en raison de l’héritage du groupe. Nous apprécions tellement THÉÂTRE DU RÊVEle soutien de. “

THÉÂTRE DU RÊVE a été formé pendant John Petrucci et John Myung (bassiste) étaient étudiants à Berklee Il y a 35 ans. Tout au long de leur carrière réussie, Berklee continue d’occuper une place spéciale dans leur vie. Batteur actuel Mike Mangini était professeur de tambour à Berklee pendant 11 ans avant de partir rejoindre le groupe en 2010.

En 2014 à THÉÂTRE DU RÊVE‘s Boston Opera House Concert, le groupe a joué étudiant Eren Basbugpropres dispositions de THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess trouvé l’arrangement des étudiants de l’album du groupe “Six degrés de turbulence intérieure” sur Youtube. Le groupe contacté Basbug et lui a demandé de travailler sur une nouvelle composition. Cela a conduit à une représentation de la pièce, accompagnée Orchestre Berklee et Berklee Concert Choir, avec Basbug direction à l’historique Boston Opera House. L’album / vidéo en direct du concert a atteint le numéro 1 sur Panneau d’affichage en novembre 2015.

THÉÂTRE DU RÊVE espère poursuivre son succès précédent avec le Fonds de bourses d’études Dream Theater. Le fonds sera dirigé par Berkleec’est Mirek Vana, responsable du développement mondial / producteur exécutif, et Frank Solomon, THÉÂTRE DU RÊVE directeur, qui, ensemble, ont travaillé au cours des six dernières années dans les coulisses sur la base de la Fonds de bourses d’études Dream Theater. Berklee et THÉÂTRE DU RÊVE sont ravis de la création du Bourse d’études et aller de l’avant demandera à tous les membres de la Berklee et THÉÂTRE DU RÊVE communauté à participer à la création de cette dotation pour faire de la Bourse d’études un succès.

