Drew Daniel de Matmos annonce un nouvel album de Pink Soft Truth et partage une nouvelle chanson: Listen

Drew Daniel de Matmos a annoncé son dernier album sous son pseudonyme The Soft Pink Truth. Le suivi de Why Pay More? s’appelle Shall We Go On Sinning…, et sortira le 1er mai via Thrill Jockey. Écoutez le premier single de l’album «We» ci-dessous.

“L’élection de Donald Trump m’a fait me sentir très en colère et triste, mais je ne voulais pas faire de la musique de” gars blanc en colère “de manière purement réactive”, a déclaré Daniel. «Je sentais que je devais faire de la musique à travers un processus différent, et à un résultat émotionnel différent, pour surmonter un sentiment privé d’impuissance en établissant des liens musicaux avec des amis et des personnes que j’admire, pour créer quelque chose qui semblait socialement étendu et affirmant. “

L’année dernière, Matmos a sorti son nouvel album Plastic Anniversary, qui a été enregistré entièrement à l’aide d’objets en plastique. Lisez «Comment les musiciens expérimentaux font la bande originale de la fin du monde».

