Dropkick Murphys et Rancid annoncent une tournée nord-américaine de Boston à Berkeley II

Ceci peut, DROPKICK MURPHYS et RANCE va prendre la route ensemble pour la première fois depuis 2017, pour la co-tête d’affiche “Boston à Berkeley II” visite avec invité spécial Jesse Ahern justificatif. Comme c’était le cas sur l’original “De Boston à Berkeley” présenté en 2017, le dernier groupe de la soirée variera selon la date, avec soit DROPKICK MURPHYS ou RANCE comme acte de clôture.

RANCE et DROPKICK MURPHYS ont une longue et importante histoire ensemble. En 1997, RANCEc’est Lars Frederiksen tombé sur une copie de DROPKICK MURPHYS‘EP original chez un ami. Il l’a remis à son coéquipier et Hellcat Records Président Tim Armstrong, qui a rapidement récupéré le groupe pour son nouveau label.

DROPKICK MURPHYS fondateur Ken Casey a déclaré: “Nous sommes ravis de faire équipe avec nos anciens amis RANCE à nouveau pour la deuxième édition du «Boston à Berkeley» tour!”

Frederiksen a déclaré: “Dans l’attente de sortir avec le DROPKICK MURPHYS encore une fois pour la deuxième édition de notre «Boston à Berkeley» tournée en mai. C’est celui que vous ne voudrez pas manquer. “

Des dates de tournée:

03 mai – Concord, NC @ Epicenter +



04 mai – Richmond, VA @ Virginia Credit Union EN DIRECT! *



05 mai – Atlanta, GA @ Coca-Cola Roxy



06 mai – Nashville, TN @ Auditorium municipal *



08 mai – Daytona Beach, FL @ Bienvenue à Rockville +



10 mai – Houston, TX @ Revention Music Center *



11 mai – Austin, TX @ The Lawn at the Long Center *



12 mai – Corpus Christi, TX @ Concrete Street Amphitheatre *



13 mai – Dallas, TX @ The Bomb Factory *



15 mai – Council Bluffs, IA @ Stir Concert Cove à Harrah’s Council Bluffs *



16 mai – Sauget, IL @ Pop’s *



17 mai – Columbus, OH @ Sonic Temple Art + Music Festival +



18 mai – Grand Rapids, MI @ The DeltaPlex Arena



20 mai – New York, NY @ Pier 17



21 mai – Asbury Park, NJ @ Stone Pony



22 mai – Laval, QC @ Place Bell



23 mai – Uncasville, CT @ Mohegan Sun Casino



24 mai – Lewiston, NY @ Artpark

+ Date du festival (non Gerry Cinnamon ou Jesse Ahearn)



* Avec Gerry Cinnamon



