Dropkick Murphys sort deux nouvelles chansons: «Smash Sh * T Up» et la reprise de «Bonny» de Gerry Cinnamon

DROPKICK MURPHYS ont sorti leur nouveau single et vidéo, “Smash Sh * t Up”. “Smash Sh * t Up” est disponible en format numérique et sur du vinyle coloré en édition limitée associé à la face B “Le Bonny”, une reprise de l’auteur-compositeur-interprète écossais Gerry Cinnamonest la chanson de 2019. Les deux chansons sont disponibles sur des plateformes de streaming dans le monde entier, avec du vinyle DROPKICK MURPHYS boutique en ligne, et aux dates de tournée à venir du groupe, jusqu’à épuisement des stocks.

DROPKICK MURPHYS vient de lancer leur tournée hivernale européenne à Madrid, avec des spectacles jusqu’au 21 février. Boston Blowout dates, le groupe revient sur la route en mai pour une poignée de festivals nord-américains, y compris Domination festival (Mexico), Épicentre (Concord, Caroline du Nord), Bienvenue à Rockville (Daytona Beach, Floride) et Festival Sonic Temple Art + Music (Columbus, Ohio).

Depuis sa création en 1996, Boston’s DROPKICK MURPHYS ont vendu sept millions d’albums dans le monde, dont 2005 “Le code du guerrier” atteindre un RIAA certification or et son unique smash “J’expédie à Boston” s’approchant du double platine et apparaissant à un moment clé de Martin Scorsesec’est prix de l’Académie-gagnant “Les disparus”. DROPKICK MURPHYS sont devenus des ambassadeurs de leur ville natale de Boston et ont construit un héritage dont Beantown est fier. À Boston, il semble que tout le monde connaisse quelqu’un connecté au groupe, que ce soit par le sang, l’amitié ou le temps qu’ils ont partagé lors d’un match des Bruins. Ils ont organisé des concerts à guichets fermés dans la plupart des monuments de la ville, notamment Fenway Park, TD Garden, le Boston Pops, et même le dernier voyage de l’USS Constitution. DROPKICK MURPHYS créé leur propre organisme de bienfaisance, Le Fonds Claddagh, en 2009 pour aider à soutenir le rétablissement de la toxicomanie ainsi que des organisations d’enfants et d’anciens combattants. Le groupe est actif dans la collecte de fonds, le mentorat et l’aide aux vétérans, aux sports pour les jeunes et à la réadaptation pour toxicomanes et alcooliques.

DROPKICK MURPHYS – Al Barr (voix principale), Tim Brennan (guitares, accordéon, mellotron, sifflets, voix), Ken Casey (chant, guitare basse), Jeff DaRosa (banjo, bouzouki, mandoline, harmonica, guitares acoustiques, chant), Matt Kelly (batterie, percussions, voix), James Lynch (guitare, chant), Kevin Rheault (bassiste en tournée), Lee Forshner (joueur de cornemuse en tournée) – continuer de tourner pour soutenir leur “11 histoires courtes de douleur et de gloire” album (sorti par le groupe Records nés et élevés en 2017), qui a fait ses débuts au n ° 8 sur le Billboard Top 200 et était l’album n ° 1 sorti indépendamment.



