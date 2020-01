Du boeuf entre Ed Sheeran, Stormzy et Wiley expliqué! – HITC

Ed n’est pas le seul à prendre un coup du rappeur londonien.

Le boeuf entre Ed Sheeran, Wiley et Stormzy a duré beaucoup plus longtemps que prévu…

Certes, la viande de bœuf n’est pas nouvelle. Cependant, il est toujours sûr de soulever quelques sourcils, et plus les noms sont grands, plus le front est haut. Nous avons vu des querelles particulièrement intrigantes au fil des ans dans l’industrie de la musique, la plus apparente étant probablement entre Eminem et Machine Gun Kelly.

Les interprètes ont jeté diss piste après diss piste de l’autre, attirant l’attention des fans et au-delà. Au fur et à mesure, cela devenait fatigant et mesquin et les gens finirent par perdre tout intérêt; plus ça dure, moins ça devient un spectacle, à moins que votre nom de famille ne soit Gallagher.

Nous avons vu des bœufs de célébrités avec Madonna et Lady Gaga, Lil ’Kim et Nicki Minaj, Taylor Swift et Kanye West et plus encore. Maintenant, nous regardons attentivement les commentaires de Wiley sur Ed Sheeran – encore une fois!

Bœuf Wiley Ed Sheeran: Que s’est-il passé?

Ed Sheeran n’est pas le seul à être la cible des diatribes Twitter de Wiley.

Tel que rapporté par Metro, les artistes d’Ed à Drake ont été plus tôt entraînés par le rappeur de 40 ans; en effet «la guerre a commencé», dit-il.

Il a qualifié Ed et Drake – indéniablement deux des plus grands musiciens de la planète – de «païens», allant même jusqu’à les critiquer comme «les deux pires vautours culturels de cette planète» – des mots forts!

Il a également affirmé que la récente chanson d’Ed, Take Me Back To London (feat. Stormzy), utilisait son son. Certains tweets ont depuis été supprimés, mais bien sûr, rien ne s’est vraiment passé à l’ère d’Internet. Les fans sont toujours au courant des commentaires de Wiley envers Ed.

Un bon coup d’oeil? Certainement pas après le Wiley Flow de Stormzy!

Peut-être que la raison pour laquelle Wiley traîne à nouveau le nom d’Ed est parce qu’il n’a pas eu de réaction la dernière fois. Peut-être que la persévérance s’avérera être la clé.

En août dernier – comme le souligne la BBC – il a lancé quelques tweets sur le “Take Me Back To London” susmentionné. L’un d’eux a dit: “J’en ai assez des gens qui utilisent la crasse pour bien paraître pendant deux minutes.” Un autre a ajouté: “Ne venez pas à la crasse si vous êtes un chasseur d’influence et un vautour de la culture.”

La même source note que le collaborateur Stormzy n’a pas tardé à défendre Ed: «Non Wiley tu sais qu’Ed a fait ça depuis le début, a été un vrai depuis le début, je ne peux pas le remettre en question, tu sais que je t’aime et te respecte frère mais nah don ne le fais pas. “Il est même parti et a abandonné l’excellente nouvelle chanson intitulée” Wiley Flow “, qui commence par un échantillon de Wiley en disant” … vous êtes tous mes plus jeunes. “Stormzy arrive avec la première ligne:” Si vous ne peut pas faire 10k la première semaine, alors je ne veux pas entendre parler des chiffres. “

Metro rapporte maintenant que l’argument entre Stormzy a été mis au jour sur Twitter à nouveau, avec Wiley en disant: «Je suis vieux mais tu essayais de travailler avec Jay Z qu’Ed a amené dans la salle parce que si ce n’était pas pour Ed, cette session ne serait pas de arrivé lol tu n’es pas avec nous tu es avec eux #Pagan J’ai 10 ans de moins que Jay Z et je vais te vendre chaque jour de la semaine #YourEasy #TooEasy.

Les deux ont répondu à plusieurs reprises, avec Stormzy pesant: «Vous êtes ap *** k coz vous me dm tout le temps comme si c’était un amour fou et nous sommes frères et ensuite vous venez sur Internet et agissez bizarrement et la raison qui fait vous êtes un con parce que vous savez que je ne dirai jamais rien sur le TL parce que me disputer sur le net n’a jamais été mon style… »

Wiley et Ed ont travaillé ensemble une fois

Wiley a en fait figuré sur le morceau ‘You’ du Ed Collaborations Project No.5 d’Ed en 2011. Les choses ont certainement changé depuis. C’est bien que Strormzy l’ait défendu, car il est sûr qu’Ed a toujours été intéressé à explorer différents genres, ce n’est pas nouveau.

Il n’y a rien de mal à ce que les grands noms s’inspirent et essaient différentes choses, et ce n’est pas nouveau non plus. Si Wiley continue de se déchaîner, cela pourrait sérieusement se retourner.

