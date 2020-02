Du Mardi Gras aux Meters… Et tout ce jazz

Dès l’instant où vous avez frappé la Nouvelle-Orléans pour la première fois, l’histoire musicale de la ville est impossible à éviter. Voler dans Louis Armstrong L’aéroport international – le seul grand aéroport métropolitain au monde nommé d’après un musicien de jazz – et vous serez accueilli par une statue grandeur nature de l’homme lui-même. Au lieu du Muzak standard, vous entendrez des classiques locaux grâce au système audio. Cela pourrait être «Hey Pocky Way» des Mètres, omniprésent «What A Wonderful World» d’Armstrong ou «Shoo Ra» d’Allen Toussaint qui vous guideront vers la récupération des bagages. Si c’est l’heure du déjeuner, vous pourriez même trouver un combo de jazz jouant au piano-bar.

Il y a des locaux qui jurent que tout ce qui est génial dans la musique américaine vient de la Nouvelle-Orléans. Et, dans une large mesure, ils ont raison. C’est en partie attribuable à la Nouvelle-Orléans, ville portuaire ou «point le plus septentrional des Caraïbes», comme on l’appelle parfois. Dès le début, la musique de la Nouvelle-Orléans consistait à absorber un monde d’influences et à en créer quelque chose d’uniquement funky et savoureux.

Un coup d’abandon sauvage

Le jazz a été largement engendré dans les bordels de Storyville, où Jelly Roll Morton et Buddy Bolden, non enregistrés, ont dispensé le génie aux clients avec désinvolture. Dans les décennies suivantes, les deux grands Louises de la ville, Armstrong et Prima, propulsèrent le jazz dans le monde. Louis Armstrong est à juste titre établi comme l’artiste phare de la ville (et peut-être du pays), posant des bases inestimables avec ses enregistrements phares Hot Fives et Sevens. Avant même qu’il ne devienne le toast de Vegas, Prima a combiné un solide jazz, des racines italiennes et un bon vieux spectacle dans l’étoffe d’un hipsterisme durable.

La Nouvelle-Orléans n’a pas inventé le rock’n’roll, mais cela lui a donné un coup d’abandon sauvage – surtout quand Little Richard enregistré “Tutti Frutti” au légendaire J&M Studio sur Rampart Street. Dans les années 60, la ville a conçu sa propre forme de soul / R & B sous la direction du producteur, arrangeur et auteur-compositeur Allen Toussaint. Les années 80 ont attiré l’attention nationale sur le gumbo funk / soul des Neville Brothers et le renouveau de la fanfare engendré par The Dirty Dozen et Rebirth Brass Bands. Et les traditions continuent…

Groupe alternatif actuellement en vogue The Revivalists, dynamo jazz soul Trombone Shorty et règle hip-hop Lil Wayne ont tous absorbé l’histoire musicale de la ville. Les Revivalists peuvent passer d’un rocker serré à un jam fluide, à volonté, et Shorty sert régulièrement des grooves funk vintage, des entraînements de cuivres et du hip-hop dans le même ensemble. Avec son jeu de mots éblouissant et ses rythmes habiles, Wayne est le principal représentant du rebond – une variété de rap qui est toujours enracinée, bien que de manière lointaine, dans les chants de parade des Indiens du Mardi Gras.

De la place du Congo à la maison du soleil levant

La musique imprègne la ville, mais certains endroits sont plus sacrés que d’autres. Le plus sacré est Congo Square, juste au-dessus du quartier français et fait maintenant partie du parc Louis Armstrong. C’est là que les esclaves se sont réunis dimanche et, selon la légende, ont d’abord défini les rythmes d’origine africaine qui ont imprégné la musique de la Nouvelle-Orléans depuis. Un des premiers compositeurs populaires à emprunter ces rythmes était Louis Moreau Gottschalk, originaire de la Nouvelle-Orléans, dont la pièce «Bamboula» de 1844 incorporait des syncopes africaines et des morceaux d’une mélodie créole rappelés de sa jeunesse. La musique de la Nouvelle-Orléans est également caractéristique de la pièce d’un autre monde. Dans ce cas, parce que le compositeur, alors âgé de seulement 15 ans, était en délire de fièvre typhoïde quand il l’a écrite.

Il est impossible de contourner le fait que la Nouvelle-Orléans doit une partie de son histoire musicale à un quartier rouge prospère. En fait, les habitants de Storyville étaient parmi les seules personnes à avoir entendu le jazz dans son incarnation originale, puisque Buddy Bolden – le cornetist qui obtient autant de crédit que quiconque pour avoir créé du jazz – n’a jamais réussi à le studio d’enregistrement (Un de ses fans adolescents qui l’a finalement fait était Louis Armstrong). Un autre des géants de la musique du quartier, Jelly Roll Morton, a écrit quelques-unes des pièces maîtresses de l’ère swing, «King Porter Stomp» et «Winin» Boy Blues ». Un des artefacts durables de Storyville est la chanson ‘Basin Street Blues’, popularisée par Armstrong en 1929, une décennie après la fermeture de Storyville. Glenn Miller et le collaborateur Jack Teagarden ajouterait plus tard des paroles qui rendaient le son de la rue beaucoup plus sain qu’il ne l’était.

Une chose que vous ne trouveriez pas à Storyville est The House Of The Rising Sun, le bordel de la Nouvelle-Orléans célébré dans une chanson folklorique que The Animals a transformée en un standard R&B. Aucun établissement de ce type n’existait à Storyville, mais l’histoire montre qu’il y avait un hôtel Rising Sun sur la rue Conti dans le quartier français, un endroit qui a brûlé en 1822. Il n’y a pas grand-chose à faire, mais lorsque le bâtiment a été acheté en 2005, les archéologues trouvé les locaux pleins de bouteilles d’alcool et de pots de maquillage. Une autre théorie veut que The Rising Sun était une personne, Marianne LeSoleil Levant, qui dirigeait un bordel sur la rue St Louis. C’est l’endroit où un Eric Burdon non convaincu a été montré lors de sa première visite à la Nouvelle-Orléans.

Ferveur évangélique

Mais si les maisons closes étaient en partie responsables de nourrir la musique de la Nouvelle-Orléans, était donc l’église. Mahalia Jackson a grandi en chantant à la Mount Moriah Baptist Church dans le quartier de Carrollton, et elle a fait appel à cette inspiration après avoir déménagé à Chicago pour lancer sa carrière d’enregistrement. Son monument de 1947, «Move Up A Little Higher», a introduit l’improvisation jazz au gospel; il s’est vendu à huit millions d’exemplaires et l’a amenée au Carnegie Hall. La chanson portait également un message implicite d’autonomisation des Noirs, quelque chose qu’elle clarifierait par le biais d’une amitié et d’une collaboration ultérieures avec Dr Martin Luther King Jr. C’est Mahalia Jackson qui a crié des encouragements des ailes quand il a prononcé le discours «J’ai un rêve» dans The March On Washington.

L’influence de l’église resterait forte dans la pop locale et le R&B: pendant des décennies, les Neville Brothers ont joué «Amazing Grace» à la fin de chaque spectacle. Et l’église a trouvé sa place dans au moins un classique du rock. Originaire de la Nouvelle-Orléans, Merry Clayton a une histoire qu’elle aime raconter sur l’endormissement à l’église quand elle était enfant, la tête sur les genoux de Mahalia Jackson. C’était des décennies avant que les Rolling Stones ne la réservent en tant que chanteuse de session pour «Gimme Shelter», se trouvant suffisamment impressionnés pour lui remettre le dernier couplet. Elle a d’abord été surprise que quiconque lui demande de chanter sur le viol et le meurtre.

La reine de l’âme durable de la Nouvelle-Orléans, Irma Thomas a également une forte influence de l’église. Son seul album gospel (Walk Around Heaven en 1993) est une joie, tout comme ses visites annuelles à la tente Gospel au Jazz And Heritage Festival. Vous n’entendrez pas ces chansons dans ses émissions régulières, car elle pense que le matériel sacré et profane ne devrait jamais être joué en même temps. Mais vous pouvez entendre la ferveur du gospel dans tous ses premiers tubes, y compris “Time Is On My Side”, quelque chose qui était moins évident dans la couverture plus connue des Stones.

Les cérémonies de marche des Indiens du Mardi Gras ont également façonné la musique de la Nouvelle-Orléans, une tradition (à l’origine enracinée dans la parenté entre les esclaves échappés et les Amérindiens) qui est toujours en vigueur au carnaval chaque année. Leurs chants entraînés par le tambourin, appel et réponse ont fait leur apparition dans les charts pop en 1964, lorsque The Dixie Cups a coupé une version fidèle du standard du carnaval ‘Iko Iko’ (qui est devenu plus tard une chanson de fête polyvalente, reprise en direct par Grateful Mort, entre autres).

Au début des années 70, deux tribus indiennes ont enregistré des albums fondateurs qui combinaient les chants avec une toile de fond funk; est venu pour la première fois The Wild Magnolias avec des arrangements du jazz / funk Willie Tee (qui avait frappé les charts R&B une décennie plus tôt avec le salé ‘Teasin’ You ’). L’album de 1977 de The Wild Tchoupitoulas, qui mettait en vedette The Meters en tant que groupe principal et la première réunion des Neville Brothers en tant que groupe, était plus célèbre.

Dites-le comme c’est

Un autre endroit sacré, situé juste en face de la rue Rampart de Congo Square, était J&M Studio, où le propriétaire Cosimo Matassa a enregistré des disques dans les années 50 et 60. C’était littéralement le berceau du rock’n’roll – si vous comptez Fats DominoLe classique de 1949, «The Fat Man», premier disque rock’n roll. C’était certainement le point où le charisme naturel et facile de Fats a transformé le blues du saut en quelque chose auquel les enfants du pays pouvaient se rapporter. “Tutti Frutti” et Smiley Lewis “I Hear You Knocking” y ont également été produits, et bien que l’espace soit maintenant une laverie, vous pouvez toujours entendre cet écho naturel légendaire.

En 1955, Matassa a déménagé son studio sur Governor Nicholls Street à travers le quartier français. C’est là qu’un jeune Allen Toussaint a joué un instrument joyeux lors de l’une de ses premières sessions d’enregistrement. Il était tôt le matin et l’odeur du café frais de l’extérieur a incité Toussaint à appeler la chanson «Java», plus tard un single du Top 5 pour Al Hirt en mars 1964.

Toussaint serait la présence imminente dans la musique de la Nouvelle-Orléans pour les deux prochaines décennies, puis certaines. Les chansons qu’il a écrites et produites pour un appel d’artistes tels qu’Irma Thomas, Jesse Hill, Ernie K-Doe et Lee Dorsey, entre autres, arboraient un swing et une élégance caractéristiques. Curieusement, cependant, le premier hit qu’il a écrit et produit, “Over You”, pour Aaron Neville en 1960, avait une tout autre humeur.

Toussaint a décrit Neville comme un personnage proto-gangster menaçant de vengeance si sa fille s’égarait. Neville (qui a appelé plus tard «Over You» comme «la chanson OJ») ne fera pas sa percée nationale jusqu’en 1966, avec l’intemporel «Tell It Like It Is», l’un des rares monuments R&B originaux de la Nouvelle-Orléans que Toussaint avait Rien à faire avec. Le groupe de house pour la plupart des sessions de Toussaint était, bien sûr, The Meters, qui marque de slinky, funk souple est devenu une marque.

Au début des années 70, Toussaint a ouvert son Sea-Saint Studio au 3809 Clematis Street, dans le quartier de Gentilly. C’est l’endroit où il a produit ‘Lady Marmalade’ de Labelle. À ce jour, c’était un record si typique de la Nouvelle-Orléans que la plupart des gens oublient qu’il a été écrit par un New Yorkais, Bob Crewe de Four Seasons. Sea-Saint est aussi où Paul Mccartney abandonné en 1974, dans l’espoir d’attraper un peu de couleur musicale locale pour son Vénus et Mars album.

McCartney était un tel fan de la musique de la Nouvelle-Orléans qu’il a réservé le professeur Longhair et The Meters pour une soirée de sortie à bord du bateau fluvial Queen Mary. Ces deux ensembles sont depuis sortis sur des CD live, et la performance du professeur Longhair obtient maintenant une réédition en vinyle Vivre sur le Queen Mary. Toussaint a connu relativement peu de succès dans les années 70, bien que ce fut l’époque de son travail le plus intemporel, lorsque son écriture a pris une orientation socio-philosophique plus forte. Pour des preuves, voir ‘Hercules’ (écrit pour Aaron Neville, plus tard couvert par Paul Weller); ‘On Your Way Down’ (écrit pour Lee Dorsey et couvert par Little Feat, entre autres) ou l’album The River In Reverse, sa session d’admiration mutuelle avec Elvis Costello.

Au bon endroit au bon moment

Le R&B de la Nouvelle-Orléans a pris un virage à gauche profond en 1968 lorsque Mac Rebennack – un as du studio qui payait ensuite ses factures en arrangeant Sonny et Cher sessions – a créé son personnage du Dr John sur son premier et le plus novateur album, Gris-Gris. Les hippies se sentaient chez eux avec les images trippantes du Docteur, mais il faisait en fait référence à quelque chose de beaucoup plus psychédélique: la tradition vaudou de la ville.

Son monde allait croiser celui de Toussaint assez tôt quand ils ont enregistré l’album In the Right Place At Sea-Saint, marquant la seule fois où le docteur a frappé les charts singles. Il allait devenir l’un des grands polymathes musicaux de la ville, coupant tout, du funk lowdown aux albums standards élégants dans les années à venir.

Un point de repère qui est encore très vivant est celui de Tipitina, nommé d’après une chanson du professeur Longhair et anciennement son terrain de jeu de longue date. Après quelques années maigres, Longhair a été redécouvert en 1971 lorsque Quint Davis, producteur du tout nouveau Jazz And Heritage Festival, l’a retrouvé à son travail de concierge et l’a persuadé de jouer le festival. Il a fini par faire des tournées internationales et a fait des albums de grands labels pour la première fois, gagnant un nouveau jeune public à la maison.

Aller au Mardi Gras

La prochaine génération de joueurs majeurs de la ville, y compris les cinq gars qui formeraient The Radiators, étaient dans le public, sinon dans les groupes de pick-up. Bien qu’il ait quitté le monde en 1980, «Fess» est toujours très présent chez Tipitina. Il y a un buste juste devant la porte d’entrée, et la légende dit que c’est une bonne chance de donner un coup de tête à la Fess. De nos jours, Tipitina’s est le genre de club de musique funky populaire dont chaque ville a besoin, tout en mettant l’accent sur la musique locale.

Bien qu’il n’ait pas été particulièrement prolifique, les enregistrements phares de Longhair, «Tipitina», «Bald Head» et «Go To The Mardi Gras», restent des textes essentiels pour ses rythmes inventifs, son imagination mélodique et son jeu de mots magnifiquement absurde. Le prochain grand piano de la musique de la Nouvelle-Orléans était encore plus éclectique. James Booker était un personnage légendaire dont le génie pouvait difficilement être canalisé. Il suffit de demander au producteur de son album Classified, qui a siégé avec Booker pendant trois jours de marche seulement, d’obtenir la valeur d’un album d’une brillance soutenue au cours des dernières heures.

Par une bonne nuit, Booker était connu pour jouer des morceaux classiques en avant et en arrière, simplement parce qu’il le pouvait. Une mauvaise nuit, il pourrait ne jamais arriver au clavier. Fait intéressant, Booker a également eu une carrière courte mais notable en tant qu’homme de session rock. Si vous voulez entendre des mondes entrer en collision, écoutez son piano se croiser avec Marc BolanLa guitare sur Ringo Starr“S” Avez-vous vu mon bébé “.

Comme tourner un cadran radio

Notez que nous n’avons pas encore mentionné Bourbon Street. La plupart des habitants et des visiteurs avertis évitent cette zone très médiatisée, mais cela ne signifie pas que cela ne vaut pas la peine d’être visité. L’expérience d’une frat-party à temps plein pour tous les âges doit être absorbée au moins une fois. La musique de Bourbon Street ces jours-ci est en grande partie du karaoké et des groupes de reprises, et les vieilles reprises ont la vie dure: après toutes ces années, vous pouvez toujours compter entendre un groupe de Bourbon faire ‘Sweet Home Alabama’, ou un air relativement nouveau comme Santana’s ‘ Lisse’.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au cours des années 60, Bourbon Street était beaucoup plus riche en graines et une musique intemporelle est née de ces graines. Deux des instrumentistes bien-aimés de la ville, le trompettiste Al Hirt et le clarinettiste Pete Fountain, avaient des clubs à Bourbon et, quand ils ne charmaient pas l’Amérique centrale à la télévision, jouaient dans la nuit. Les monstres hippies étaient aussi dans le mélange. En 1968-69, un groupe hétéroclite de l’Arkansas appelé le Knowbody Else a joué tous les soirs au Gunga Den, un club de Bourbon qui était mieux connu comme la maison de la danseuse exotique Linda Brigette (qui a été personnellement graciée par le gouverneur après avoir été arrêtée pour sa “ danse Of A Lover’s Dream ‘). Le groupe a réalisé un album culte pour Stax, dont une chanson intitulée «Vieux Carre», sur leur vie sauvage dans le quartier. Plus tard, ils sont retournés dans leur maison de Black Oak, Arkansas, et ont changé de nom en conséquence.

À l’époque, les clubs de strip-tease nécessitaient un accompagnement en direct au lieu de Prince Des CD et quelques-uns des rythmes emblématiques de la ville, comme le travail de charleston unique et élégant de The Meters sur ‘Cissy Strut’, sont sortis de ces concerts. Les jours de gloire du R&B de la Nouvelle-Orléans ont été aidés par la disponibilité de ces concerts. “L’une des choses intéressantes des clubs de la Nouvelle-Orléans dans les années 50 était que les propriétaires de club réservaient le genre de musique qu’ils aimaient personnellement”, a écrit le Dr John dans ses mémoires, Under A Hoodoo Moon. «Si un gars aimait l’afro-cubain, c’est ce qu’il a réservé. Un autre avait quelque chose pour le blues, il est allé avec ça. Fous de porc à propos de Dixieland, livre la mère. “

Tout le monde a son choix pour un endroit favori actuel, mais il y a une bonne raison pour laquelle les chefs de musique affluent actuellement vers Frenchmen Street. Ce qui est souvent décrit comme tourner un cadran radio, la célèbre rue est bordée de clubs qui réservent régulièrement du jazz, du blues, des artistes acoustiques, des pianistes solo, des groupes de rock et de racines graveleux, et des institutions locales telles que le vénérable Treme Brass Band. Pour les meilleurs résultats, placez-vous là une nuit chargée et laissez tous les sons vous envahir. Si tout commence à se sentir un peu écrasant et d’un autre monde, vous êtes au bon endroit.

Vous prévoyez un voyage à la Nouvelle-Orléans? Voici quelques repères musicaux incontournables.

Un guide des monuments musicaux de la Nouvelle-Orléans

Place du Congo

Rue North Rampart

Faisant maintenant partie du parc Louis Armstrong, c’est le site où les premiers esclaves auraient posé les rythmes d’origine africaine qui ont imprégné la musique de la Nouvelle-Orléans depuis.

Studio d’enregistrement J&M

838-840, rue North Rampart

Le site d’origine est l’un des endroits les plus sacrés du rock’n’roll: des morceaux essentiels tels que ‘Tutti Frutti’ et ‘I Hear You Knocking’ ont été enregistrés ici, avant que le propriétaire du studio Cosimo Matassa ne déménage ses installations sur Governor Nicholls Street à travers le quartier français . L’espace d’origine est maintenant une laverie.

Studios d’enregistrement Cosimo

521, rue Gouverneur Nicholls

Après avoir quitté North Rampart Street, Cosimo Matassa a mis en place une nouvelle opération sur Governor Nicholls Street. C’est ici que le légendaire Allen Toussaint a établi le plan du son de la Nouvelle-Orléans des années 60 et 70.

Studio Sea-Saint

3809, rue Clematis

Dans les années 70, Allen Toussaint a installé son propre studio d’enregistrement dans la région de Gentilly. Le bâtiment abrite désormais un salon de coiffure.

Bourbon Street

Les visiteurs modernes sont plus susceptibles de faire l’expérience des bars à karaoké et des soirées fraternelles 24h / 24, plutôt que de la musique traditionnelle de la Nouvelle-Orléans, mais dans les années 60, Bourbon Street était l’endroit où il fallait être, et cela fait toujours partie de la riche histoire de la Nouvelle-Orléans.

Frenchmen Street

Descendre des Français a été décrit comme comme tourner un cadran radio, telle est la variété de styles que vous entendrez exploser dans les clubs. Si vous êtes venu pour une expérience complète à la Nouvelle-Orléans, c’est l’endroit où il faut être.

Festival de jazz et du patrimoine de la Nouvelle-Orléans

Parcours de course et machines à sous Fair Grounds, 1751, boulevard Gentilly

Fondé en 1970, le Jazz Fest est le deuxième événement de calendrier le plus important de la musique de la Nouvelle-Orléans, après le Mardi Gras. Avec plus de dix scènes offrant un savoureux mélange de musique et de cuisine locale, c’est à ne pas manquer.

Les meilleurs lieux de musique de la Nouvelle-Orléans

dba

618, rue Frenchmen

Depuis son ouverture en 2000, dba est devenu un incontournable pour les amateurs de jazz et a également accueilli une litanie de légendes, parmi lesquelles Eddie Bo, Clarence Gatemouth Brown, le Dr John, Stevie Wonder et Greg Dulli des Afghan Whigs.

Nil Bleu

532, rue Frenchmen

Avec une double réputation de foyer de reggae et de lieu de concert le plus ancien sur les Français, Blue Nile prétend être «le club de musique original qui a donné naissance à la culture musicale sur Frenchmen Street».

Tipitina’s

501, avenue Napoléon

Nommé d’après une chanson du professeur Longhair, et anciennement le terrain de prédilection du pianiste, Tipitina est toujours un point chaud pour la musique live, soutenant les actes locaux et les événements locaux.

feuille d’érable

8316 Oak Street

Au service de la musique locale depuis 1974, Maple Leaf a inspiré autant les auteurs que les poètes, et continue de présenter le meilleur de la vaste scène locale de la Nouvelle-Orléans.

République NOLA

828, rue South Peters

Installée dans un entrepôt converti construit à l’origine en 1852, la République a tout – y compris trois salles de spectacle séparées et un système d’éclairage à la pointe de la technologie.

Le loup Howlin

907, rue South Peters

Nommé d’après le légendaire bluesman, The Howlin ’Wolf possède une salle principale et une salle plus petite – plus une grande fresque peinte en hommage à l’histoire musicale de la Nouvelle-Orléans.

One Eyed Jacks

615, rue Toulouse

Répond à toutes sortes de goûts, des groupes de jam au jazz-funk, et organise des soirées burlesques, comiques et de retour régulières.

The Joy Theatre

1200, rue Canal

Installé dans un cinéma des années 40 converti, The Joy présente un design art déco et un programme éclectique propose un échantillon de musique, de cinéma et de culture.

Le Fillmore NOLA

6, rue Canal

Inspiré du site légendaire de Bill Graham, dirigé par San Francisco, le Fillmore New Orleans a beaucoup souffert de l’ouragan Katrina, mais a rouvert ses portes en février 2019, plus grand et meilleur que jamais.

Le moulin à sucre

Littéralement une sucrerie du XIXe siècle, la conception reste fidèle à l’histoire du bâtiment, tandis que le lieu accueille tout, des événements d’entreprise aux bals du Mardi Gras.